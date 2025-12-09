Перенести данные можно будет сразу при первоначальной настройке смартфона.

Компании Apple и Google договорились о сотрудничестве, которое поможет облегчить переход с Android на iPhone и обратно. Новый механизм будет интегрирован в процесс первоначальной настройки устройства, сообщает издание Tom's Guide.

Пользователи смогут перенести больше данных, в том числе те, что ранее требовали установки специальных приложений по типу Move to iOS или Android Switch. При этом не теряя переписки, медиа, а также историю в приложениях, браузерах и системных службах.

Новые инструменты переноса данных уже начали появляться в свежей сборке Android Canary, доступной для всех телефонах Google Pixel. Со стороны Apple опция появится в одном из будущих билдов iOS 26 для разработчиков. Позже обновления попадут в публичные бета-версии.

Когда это заработает для обычных пользователей, пока не сообщается. Релизы будут выходить постепенно и зависеть от конкретных моделей устройств.

Также в скором времени пользователи Android и iPhone смогут обмениваться файлами напрямую. Пока передача файлов по AirDrop работает только с Pixel 10, но в будущем заработает и на других Android-устройствах.

