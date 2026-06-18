Android 17 будет совместим с этими смартфонами: список из более 200 моделей

После официального релиза Android 17 пользователи начали активно интересоваться, какие смартфоны смогут обновиться до новейшей версии операционной системы. Портал Android.com.pl собрал информацию об устройствах, которые получат Android 17 с высокой долей вероятности, на основе политик производителей.
Всего в список попало более 200 устройств от 12 производителей, включая таких гигантов, как Samsung, Xiaomi и OnePlus. Хотя это и не официальный список, он вряд ли будет сильно от него отличаться.
Какие смартфоны Google Pixel получат Android 17
- Pixel 10a / Pixel 10 / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL;
- Pixel 9 / Pixel 9 Pro / Pixel 9 Pro XL / Pixel 9 Pro Fold;
- Pixel 8 / Pixel 8 Pro / Pixel 8a;
- Pixel 7 / Pixel 7 Pro / Pixel 7a;
- Pixel 6 / Pixel 6 Pro / Pixel 6a.
Samsung
- Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 / S25 Plus / S25 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S24 / S24 Plus / S24 Ultra
- Galaxy S23 / S23 Plus / S23 Ultra
- Galaxy A17
- Galaxy A16 / A26 / A36 / A56
- Galaxy A25 / A35 / A55
- Galaxy A34 / A54
- Galaxy M54
- Galaxy M35
- Galaxy Z Fold5 / Fold6 / Fold7
- Galaxy Z Flip 5 / Flip6 / Flip7
Xiaomi
- Xiaomi 17 / Pro / Pro Max / Ultra
- Xiaomi 15 / Pro / Ultra
- Xiaomi 15T / Pro
- Xiaomi 14 / Pro / Ultra
- Xiaomi 14 T / 14 T Pro
- Xiaomi 13T / Pro
- Redmi Note 15 / Pro
- Redmi Note 14 / Pro
- POCO X7 / Poco X7 Pro
- POCO X6 5G / Poco X6 Pro
- POCO F6 / Pro
- POCO M7 / Poco M7 Pro
- Mix Fold 4
- Mix Flip
Motorola
- Signature
- Edge 70
- Edge 60 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
- Edge 50 / Ultra / Pro / Fusion / Neo
- Razr 60 / Ultra
- Razr 50 / Ultra
- Moto G56
- Moto G75
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Lenovo Thinkphone 25
Nothing
- Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2)
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- CMF Phone 2 Pro
Honor
- Honor 600 / Pro
- Honor Magic V6
- Honor Magic V5
- Honor 400 / Pro
- Honor 200 / Pro / Lite / Smart
- Honor Magic 6 / Pro
- Honor Magic 7 / Pro / Lite
- Honor Magic V Flip
OnePlus
- OnePlus 15 / OnePlus 15R / OnePlus 15T
- OnePlus 13 / OnePlus 13R
- OnePlus 12 / OnePlus 12R
- OnePlus 11 5G
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 5
OPPO
- Find N6
- Find X9 / Pro / Ultra
- Reno 15 / Pro
- Reno 14 / Pro
- Reno 13 / Pro / F / FS
- Find X8 / Pro / Ultra
- Find X7 / Ultra
Realme
- Realme 14 / Pro / Pro
- Realme 13 / Pro / Pro
- Realme GT 8 / Pro
- Realme GT 7 / Pro
- Realme GT 6 / Pro
Sony / ASUS:
- Sony Xperia 10 VII
- Sony Xperia 10 VI
- Sony Xperia 1 VII
- Sony Xperia 1 VI
- ASUS ROG Phone 9 Pro
- ASUS ROG Phone 8 / 8 Pro
- ASUS Zenfone 12 Ultra
- ASUS Zenfone 11 Ultra
Google уже начала распространение Android 17 для совместимых устройств Pixel. Владельцам телефонов других брендов придется подождать несколько недель или даже месяцев – производители сначала адаптируют систему под собственные оболочки, такие как One UI, HyperOS, OxygenOS и ColorOS.
Напомним, Android 17 приносит серьезные улучшения безопасности, новые возможности многозадачности, расширенные функции конфиденциальности и ряд инструментов на базе искусственного интеллекта.