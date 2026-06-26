Пользователь показал способ освободить 6 ГБ памяти на Android за пару минут

Если вы не используете встроенные AI-функции, его отключение может быстро освободить кучу места на смартфон без ощутимых минусов.

Пользователь Android рассказал, что ему удалось освободить около 6 ГБ памяти, просто отключив системное приложение от Google. По его словам, смартфон при этом продолжил работать нормально, а заметных минусов он не заметил.

AICore – это системный сервис на Андроиде, который отвечает за работу встроенных ИИ-функций на устройстве. Он используется для локальной обработки данных и поддерживает функции искусственного интеллекта, включая работу с текстом, распознавание речи, умные ответы и другие инструменты, работающие без подключения к облаку.

Главная цель этого сервиса в том, чтобы сделать интеллектуальные функции быстрыми, частными и доступными даже без подключения к интернету, пишет автор MakeUseOf. Проблема в том, что AICore также может занимать очень много памяти. В некоторых случаях речь идет о 10 ГБ и даже больше, что является значительной цифрой для смартфона с лишь 128 ГБ памяти.

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Это связано с тем, что при обновлении ИИ-моделей система временно хранит сразу две версии модели – старую и новую – пока Google проверяет стабильность обновления. После проверки старые данные удаляются, однако это все равно заметный расход пространства, особенно если AI-функции не используются.

Как удалить AICore

Удалить AICore полностью нельзя, поскольку это системное приложение. Однако его можно отключить через настройки Андроида и удалить обновления. После этого система перестает использовать локальные AI-модели, а занятое ими место освобождается.

Чтобы отключить AICore:

перейдите в "Настройки" > "Приложения";

нажмите на значок меню (три точки) или кнопку фильтра в правом верхнем углу и выберите "Показать системные процессы";

найдите в списке AICore;

нажмите "Остановить принудительно", затем "Отключить";

снова откройте меню с тремя точками и выберите "Удалить обновления" – после этого система удалит загруженные данные приложения и освободит занятое им место.

По словам автора, отключение AICore очистило 6 ГБ данных из памяти телефона, при этом он не заметил изменений в повседневном использовании смартфона. Он отметил, что после отключения перестают работать функции, связанные с локальным ИИ: умные подсказки, часть возможностей клавиатуры и встроенные AI-инструменты.

В то же время обычные облачные ИИ-сервисы, такие, как Google Gemini или ChatGPT, продолжили работать без изменений, поскольку они не зависят от AICore на устройстве.

Ранее эксперты назвали 6 приложений, которые можно смело удалить с Android-смартфона. Сегодня многие сторонние приложения просто дублируют функции системы, занимая память, расходуя заряд и иногда создавая риски для приватности.

Также пользователям рассказывали о 4 настройках, которые важно изменить сразу после покупки нового Android-смартфона.

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