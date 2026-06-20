Ваш Android уже умеет это сам: 6 приложений, которые можно смело удалить

Сегодня многие сторонние приложения просто дублируют функции системы, занимая память, расходуя заряд и иногда создавая риски для приватности.

Раньше настройка нового Андроида почти всегда начиналась с установки "обязательных" приложений. Причина была проста: встроенные инструменты не справлялись с базовыми задачами или предлагали слишком ограниченный функционал. В результате приходилось держать отдельную папку с QR-сканерами, видеоплеерами, фонариками и другими утилитами.

Но сегодня ситуация изменилась. Android как система стала "умнее", и многие функции теперь встроены по умолчанию. Это значит, что часть приложений на вашем смартфоне попросту потеряли смысл, пишет MakeUseOf.

1. Файловые менеджеры

Раньше стандартные файловые менеджеры были примитивными: неудобный интерфейс, минимум функций и отсутствие поддержки архивов. Это привело к популярности сторонних решений вроде FX File Explorer Total Commander, FX File Explorer и Astro File Manager.

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Однако современные версии Android и фирменные оболочки сильно изменили ситуацию. На смартфонах Google используется Files by Google – продвинутый файловый менеджер с поиском дубликатов, очисткой мусора, сортировкой по категориям и безопасной папкой с PIN-кодом.

На устройствах Samsung приложение My Files тоже стало полноценным помощником: оно показывает использование памяти, предлагает очистку больших и дублирующихся файлов и поддерживает работу с внешними и сетевыми хранилищами.

2. Сканеры QR-кодов и приложения для фонариков

Бум QR-кодов пришелся на период пандемии, когда они использовались повсюду: от меню в кафе до билетов и Wi-Fi сетей. Тогда пользователям приходилось устанавливать отдельные приложения для сканирования.

Сейчас это потеряло смысл: практически любой современный Android умеет считывать QR-коды напрямую через стандартное приложение камеры. Достаточно навести камеру – и система сама распознает код и предлагает перейти по ссылке.

То же самое касается фонарика. Переключатель включения вспышки давно встроен в панель быстрых настроек Android, начиная еще с версии Android 5.0.

3. Видеоплееры

Раньше для просмотра видео на телефоне приходилось устанавливать сторонние приложения вроде MX Player или VLC, поскольку встроенные плееры не поддерживали многие популярные форматы.

Сегодня ситуация изменилась: встроенные видеоплееры поддерживают широкий набор форматов, включая MKV, AVI и WebM. К тому же, в эпоху стриминговых сервисов необходимость в стороннем видеоплеере для большинства пользователей практически исчезла.

4. Приложения для камер

Раньше приложения вроде GCam и сторонние камеры были популярны из-за слабых встроенных решений. Они предлагали более качественную обработку фото и расширенные настройки.

Но сегодня производители смартфонов существенно улучшили встроенные камеры. Например, Samsung предлагает профессиональный режим съемки, запись в RAW, Astro Hyperlapse и съемку с нескольких объективов.

Современная вычислительная фотография настолько продвинута, что в большинстве случаев разница между встроенной камерой и сторонними приложениями минимальна.

5. Фоторедакторы

Когда-то для качественной обработки фото были нужны приложения вроде Snapseed, Lightroom или PicsArt. Сейчас многие функции доступны прямо в системных приложениях.

Так, Google Photos предлагает инструменты на базе ИИ – удаление объектов, улучшение резкости, HDR-обработку и автоматическую коррекцию снимков. У Samsung аналогичные функции встроены в галерею, включая генеративные инструменты редактирования. Для большинства пользователей, которые делают фото для соцсетей, этих возможностей более чем достаточно.

6. Очистители памяти и "ускорители"

Раньше приложения-"ускорители" обещали увеличить производительность, очищая RAM и закрывая фоновые процессы. На практике это чаще вредило, чем помогало.

Android сам управляет памятью: при повторном запуске закрытых приложений система тратит больше ресурсов, чем при их удержании в фоне. Поэтому принудительное "очищение памяти" делает устройство медленнее.

Многие владельцы смартфонов Galaxy при очистке системы или после покупки нового аппарата первым делом удаляют приложение Samsung Members – эксперты объяснили, почему это ошибка.

Также пользователям рассказывали о 4 настройках, которые важно изменить сразу после покупки нового Android-смартфона.

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