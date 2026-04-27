5 настроек камеры iPhone, о возможности изменения которых вы могли не знать

Камера iPhone славится своим принципом "наведи и снимай", но стандартные настройки не всегда идеальны.

Камера iPhone проделала огромный путь со времен своих скромных истоков с разрешением 2 Мп. Сейчас многие стабильно ставят ее на первое место среди камер смартфонов, хотя это, конечно, всегда повод для дискуссий. Помимо качества изображения, iPhone подкупает простотой и прямолинейностью использования.

Это камера в истинном смысле "наведи и снимай". Большинству любителей даже не нужно заходить в настройки, так как параметры по умолчанию позволяют делать прекрасные снимки в любое время суток и в любой ситуации. Однако несколько изменений в настройках помогут выжать из камеры iPhone еще немного больше, пишет SlashGear.

Чтобы изменить настройки камеры на iPhone, просто откройте приложение "Настройки" и прокрутите вниз до пункта "Камера". Все параметры, которые мы сегодня рассмотрим, находятся именно там.

Эксперты выбрали несколько правок, которые сделают ваши фото лучше, процесс съемки – проще, а также сгладят некоторые острые углы стандартного приложения камеры.

Сохранение настроек (Preserve Settings)

Каждый раз, когда вы используете камеру iPhone, большинство изменений, внесенных в приложении, сбрасываются к моменту его следующего открытия. Если, скажем, при последнем использовании был включен режим "Портрет", камера снова откроется в стандартном режиме "Фото". Это может сильно раздражать.

Возможно, вы никогда не используете "Live Photos" – либо они вам не нужны, либо занимают слишком много места. Даже если вы их выключите, вы заметите, что iPhone продолжает их снимать, иногда портя то, что должно было быть обычным статичным кадром.

К счастью, функция "Сохранение настроек" означает, что при следующем снимке iPhone запомнит ваш предыдущий выбор: в нашем примере "Live Photos" останутся выключенными, пока вы не включите их снова.

Прокрутите немного вниз до раздела "Сохранение настроек". Вы найдете его сразу под настройками разрешения видео. Здесь почти у каждого важного параметра есть свой переключатель.

Если вы много снимаете видео, вы можете сделать так, чтобы камера открывалась в режиме "Видео", а не "Фото"; если предпочитаете ночную съемку с включенной вспышкой, можно сохранить этот параметр вместо автоматического режима по умолчанию; можно зафиксировать включенным "Action Mode" (режим суперстабилизации для динамичных сцен). Логика ясна.

Уровень (Level)

Скажите, случалось ли у вас такое: вы делаете снимок великолепного пейзажа, а позже обнаруживаете, что камера была перекошена на пару градусов? Исправить это легко с помощью инструмента обрезки, но это отсечет края фото, что может испортить величественный панорамный кадр.

Самый простой способ навсегда предотвратить заваленный горизонт – это встроенный в iPhone "Уровень". Подобно инструменту в приложении "Рулетка", уровень в камере помогает выровнять кадр еще до нажатия кнопки затвора.

Прокрутите вниз до раздела "Композиция", который находится под "Сохранением настроек". Здесь вы найдете полезные функции, такие как "Сетка". Сразу под ней находится "Уровень". Включите его, и теперь каждый раз, когда вы будете держать телефон неровно, на экране появится направляющая.

Она мягко подсказывает вам повернуть телефон, пока не образуется одна сплошная желтая линия, означающая, что камера стоит ровно. Индикатор появляется только тогда, когда камера направлена прямо вперед и расположена вертикально; он не будет мешать в других ситуациях съемки.

Приоритет быстрой съемки (Prioritize Faster Shooting)

В школе была такая шутка: открыть камеру на чужом iPhone (единственное, к чему обычно есть доступ на заблокированном устройстве) и сделать десятки селфи максимально быстро, чтобы владельцу потом пришлось удалять сотни глупых фото. Одна из причин, почему это возможно – настройка "Приоритет быстрой съемки".

Apple утверждает, что эта настройка "интеллектуально адаптирует качество изображения при быстром нажатии кнопки затвора". Говоря простым языком, iPhone меньше обрабатывает фото (делая их хуже), чтобы не прерывать быструю серию снимков. Это отлично, если вы снимаете что-то мимолетное, например, модель на подиуме. Но это не очень хорошо, если вы предпочитаете статичные кадры и хотите, чтобы каждый снимок использовал всю мощь постобработки iPhone.

Прокрутите вниз мимо раздела захвата фото, чтобы найти переключатель "Приоритет быстрой съемки". Для многих будет лучше просто выключить его. По личному опыту, задержка при отключении минимальна. Но если она когда-нибудь вам помешает, включение функции для специфических ситуаций займет всего три секунды.

Свайп на экране блокировки для открытия камеры

Существует множество способов открыть камеру на заблокированном экране. Можно зажать иконку камеры, нажать кнопку "Action" (в iPhone 15 Pro и выше), нажать кнопку "Camera Control" (в iPhone 16 и выше) или смахнуть влево. Для кого-то это слишком много вариантов.

К счастью, в iOS 26 появилась возможность отключить последний способ. Многих он раздражал: можно случайно открыть камеру вместо того, чтобы, например, смахнуть уведомление. Если вы этим не пользуетесь, лучше отключить функцию, чтобы избежать случайных срабатываний.

Прокрутите в самый низ – предпоследний пункт называется "Свайп на экране блокировки для открытия камеры". Установите значение "Выкл.", если вам это не нужно. Учитывая обилие других способов запуска, вы вряд ли заметите отсутствие этой функции.

Управление камерой (Camera Control)

Новая функция "Управление камерой", представленная в линейке iPhone 16, должна была приблизить смартфон к зеркальным камерам – универсальная кнопка для управления зумом, экспозицией, глубиной резкости и тоном.

Однако отзывы пользователей неоднозначны: многие используют ее только для открытия камеры и больше ни для чего. Те, кто пробовал, знают, что она довольно капризна и совсем не интуитивна. Зачастую экранные кнопки справляются с задачами гораздо лучше. Если вы разделяете эти чувства, вам будет приятно узнать, что кнопку можно перенастроить или полностью отключить.

Для "Управления камерой" выделен отдельный раздел в настройках камеры с удивительным количеством возможностей кастомизации. Можно изменить количество нажатий для открытия камеры, включить "Visual Intelligence" долгим нажатием или настроить жесты смахивания. Последнее особенно полезно, так как можно снять галочки со множества привязанных настроек и оставить только одну, например, зум.

Более того, кнопке "Управление камерой" можно назначить открытие совершенно другого приложения: сторонней камеры, камеры соцсети, "Лупы", "Сканера кодов" или вообще ничего не назначать.

К сожалению, Apple не позволяет использовать ее как вторую кнопку "Action" для смены режимов фокусировки или запуска быстрых команд (Shortcuts). Но если вы понимаете, что никогда не используете "Camera Control" по назначению, лучше найти ей хоть какое-то применение или просто отключить, чтобы избежать случайных нажатий.

