Сегодня по Земле ударит двухдневная магнитная буря (график)

Ожидается, что магнитная буря будет слабой, но все равно некоторые люди могут ощутить ее влияние на организм.

С сегодняшнего дня на Земле начнется магнитная буря, которая продлится два дня. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, 21 июля начался мощный поток солнечного ветра, при этом скорость и напряженность магнитного поля возрастают.

Как ожидается, сегодня и завтра вероятны периоды активных геомагнитных условий уровня G1 - слабая магнитная буря. Затем ее влияние ослабнет.

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Также эксперты уточнили прогноз относительно недавних выбросов корональной массы. Как ожидается, они пройдут мимо Земли и не окажут на нашу планету никакого негативного влияния.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитная буря уровня G1 считается слабой по международной пятибалльной шкале. Она возникает, когда потоки заряженных частиц от Солнца достигают магнитосферы Земли и вызывают небольшие геомагнитные возмущения. Обычно такие бури не представляют серьезной угрозы, однако могут влиять на работу радиосвязи, навигационных систем и энергосетей в высоких широтах. Некоторые метеозависимые люди в этот период жалуются на головную боль, усталость или перепады давления. Специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды и избегать чрезмерных нагрузок.

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