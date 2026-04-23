Не нужно ничего удалять: как мгновенно освободить память смартфона за 1 минуту

Сообщение "память заполнена" – одна из самых раздражающих проблем для пользователей смартфонов. Многие сразу начинают удалять фото, видео и приложения, но на практике освободить место можно и без потери важных данных.

Как говорится в материале Origo, значительную часть памяти на смартфоне занимают не личные файлы, а так называемый "цифровой мусор", который накапливается в процессе использования устройства.

Переполненное хранилище – это не только неудобство. Оно замедляет работу смартфона, ухудшает загрузку приложений и даже мешает установке ПО. При этом основная проблема часто кроется не в фото или видео, а во временных данных приложений.

Как очистить память, не удаляя ничего лишнего

Эксперты выделяют несколько эффективных способов:

Очистка кэша приложений. Приложения накапливают временные файлы – изображения, видео и другие данные. Они не нужны для работы, но занимают много места. Удаление кэша – один из самых быстрых способов освободить память.

Например, Telegram при активном использовании может накапливать 10-20 ГБ данных на устройстве. Чтобы очистить кэш, зайдите в настройки, перейдите в раздел "Данные и память" → "Использование памяти". Далее вам нужно всего лишь нажать на вариант "Очистить кэш". 

Удаление локальных копий из облака. Если фотографии и видео уже сохранены в облачных сервисах (например, Google "Фото" или iCloud), их можно удалить с устройства, не потеряв доступ к ним. Это освобождает гигабайты памяти.

Поиск и удаление дубликатов. Повторяющиеся фото и видео могут незаметно занимать значительный объем. Специальные приложения помогают быстро находить такие файлы.

Если после очистки памяти все еще мало, стоит проверить, какие программы занимают больше всего места. Зачастую достаточно удалить несколько редко используемых приложений или очистить офлайн-загрузки в стриминговых сервисах.

Освобождение памяти на смартфоне не обязательно связано с удалением важных файлов. Очистка кэша, управление облачными копиями и удаление дубликатов позволяют вернуть значительное количество свободного места без потерь. Рекомендуется выполнять эти шаги с регулярными интервалами и не ждать, пока телефон полностью заполнится.

