Эксперты объяснили, почему замена батареи часто лучше покупки нового смартфона

Главная причина, по которой старые гаджеты начинают казаться "медленными" – вовсе не слабый процессор, а деградация аккумулятора.

Многие пользователи привыкли менять телефон каждые два-три года, но на практике необходимость апгрейда часто преувеличена. Как отмечают эксперты, в большинстве случаев достаточно заменить изношенную батарею – и устройство сможет служить еще несколько лет без заметной потери производительности.

Главная причина, по которой старые смартфоны начинают казаться "медленными" – вовсе не слабый процессор, а деградация аккумулятора, говорится в материал HowToGeek.

Со временем батарея теряет емкость: примерно через три года она может опуститься ниже 80%. Это приводит к более быстрой разрядке и даже снижению производительности устройства, поскольку система сама ограничивает мощность для стабильной работы.

Видео дня

При этом современное "железо" смартфонов уже достигло уровня, когда даже 2-3 года после покупки оно без проблем справляется с большинством задач – мессенджерами, соцсетями, видео и серфингом в интернете. Поэтому новые модели часто дают лишь незначительные улучшения, которые не всегда заметны в повседневном использовании.

С финансовой точки зрения замена аккумулятора также гораздо выгоднее покупки нового устройства. В среднем такая процедура стоит около 100 долларов, тогда как флагманские смартфоны сегодня легко превышают отметку в 1000 долларов. В результате замена батареи позволяет продлить жизнь гаджета на несколько лет при минимальных расходах.

Еще один важный момент: раньше производители смартфонов предлагали короткий срок поддержки – обычно три обновления операционной системы. После этого устройство постепенно теряло совместимость с новыми приложениями и приходилось покупать новую модель.

Сегодня ситуация изменилась. Известные производители, такие как Samsung, Apple и Google обещают минимум 5 лет обновлений системы и безопасности. Это означает, что смартфон может оставаться актуальным гораздо дольше, чем раньше, а единственной деталью, которая быстрее всего изнашивается, остается аккумулятор.

Как правильно заменить аккумулятор

Специалисты предупреждают: замену батареи стоит проводить только в надежных сервисных центрах. Использование дешевых неоригинальных батареек может быть опасным и привести к проблемам с устройством.

Также перед ремонтом стоит убедиться, что ваш производитель поддерживает замену аккумулятора для конкретного устройства. В будущем ситуация может улучшиться – на рынок постепенно выходят новые технологии аккумуляторов, которые будут изнашиваться заметно медленнее и смогут служить дольше срока программной поддержки смартфонов.

Кроме того, Евросоюз хочет обязать производителей смартфонов вернуть съемные батареи, чтобы владельцы могли их быстро и без труда заменить без похода в сервисный центр. Новые правила могут вступить в силу уже в 2027 году.

Ранее обозреватели составили подборку из 5 новых Android-смартфонов со съемными батареями. Разборная конструкция означает, что вы можете самостоятельно заменить аккумулятор и продлить срок службы гаджета.

Вас также могут заинтересовать новости: