Какие Google Pixel потеряли актуальность: эти смартфоны не обновятся до Android 17

Google обновит свои смартфоны до новой версии ОС уже в ближайшие недели.

Обновление Android 17 находится на финальной стадии тестирования и должно выйти раньше обычного – уже в июне. Однако не все владельцы смартфонов Google смогут установить новую систему.

Согласно политике обновлений, новая версия операционной системы будет доступна только для устройств линейки Pixel 6 и более новых моделей. Все более ранние модели остаются на текущих версиях Android.

Какие Google Pixel не получат Android 17:

Pixel 5

Pixel 5a 5G

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel

Pixel XL

Изначально для серии Pixel 6 финальным обновлением должен был стать Android 15, а для Pixel 7 – Android 16. Однако позже компания добавила еще два года обновлений, благодаря чему оба устройства получат Android 17.

Видео дня

По данным журналистов, Android 17 станет одним из крупнейших обновлений системы за последние годы. Обновление сфокусируется на глубокой интеграции ИИ, обновленном визуальном интерфейсе с эффектами "размытия", как у Liquid Glass, улучшенной многозадачности и более гибких настройках приватности.

Вчера вечером Apple представила iOS 27, которую будет поддерживать даже семилетний iPhone 11. Обещают, что старые смартфоны будут работать на iOS 27 быстрее, чем на всех предыдущих версиях.

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