OpenAI запустила новый браузер Atlas для macOS. В его основу встроен ChatGPT, который превращает привычный серфинг в диалог с ИИ.
Браузер умеет выполнять действия от имени пользователя: искать информацию, бронировать встречи или даже собирать корзину покупок в онлайне.
Глава компании Сэм Альтман заявил, что будущее браузеров "выглядит как разговор", а искусственный интеллект даёт шанс переосмыслить саму идею браузров, как когда-то вкладки.
Atlas пока что доступен только пользователям macOS. После установки можно импортировать данные из других браузеров, включить "память браузера" и сделать Atlas основным.
Именно эта функция - память браузера - отличает Atlas от классических браузеров. ChatGPT запоминает, какие сайты вы посещали, и использует этот контекст для персонализированного поиска, мгновенно находя нужные страницы.
Режим агента, который доступен подписчикам ChatGPT Plus, идёт ещё дальше, с ним ИИ может анализировать сайты, планировать поездки и оформлять заказы. В демонстрации OpenAI агент рассчитал ингредиенты для рецепта на восемь человек и автоматически добавил всё в корзину онлайн-доставки.
Интерфейс Atlas напоминает ChatGPT, где вместо поисковой строки поле для чата. Можно открывать сайты, общаться с ChatGPT в боковой панели, искать по истории обычными словами или редактировать письма прямо в браузере.
