Пока что браузер доступен только пользователям macOS.

OpenAI запустила новый браузер Atlas для macOS. В его основу встроен ChatGPT, который превращает привычный серфинг в диалог с ИИ.

Браузер умеет выполнять действия от имени пользователя: искать информацию, бронировать встречи или даже собирать корзину покупок в онлайне.

Глава компании Сэм Альтман заявил, что будущее браузеров "выглядит как разговор", а искусственный интеллект даёт шанс переосмыслить саму идею браузров, как когда-то вкладки.

Видео дня

Atlas пока что доступен только пользователям macOS. После установки можно импортировать данные из других браузеров, включить "память браузера" и сделать Atlas основным.

Именно эта функция - память браузера - отличает Atlas от классических браузеров. ChatGPT запоминает, какие сайты вы посещали, и использует этот контекст для персонализированного поиска, мгновенно находя нужные страницы.

Режим агента, который доступен подписчикам ChatGPT Plus, идёт ещё дальше, с ним ИИ может анализировать сайты, планировать поездки и оформлять заказы. В демонстрации OpenAI агент рассчитал ингредиенты для рецепта на восемь человек и автоматически добавил всё в корзину онлайн-доставки.

Интерфейс Atlas напоминает ChatGPT, где вместо поисковой строки поле для чата. Можно открывать сайты, общаться с ChatGPT в боковой панели, искать по истории обычными словами или редактировать письма прямо в браузере.

Ранее мы рассказывали, что авторы ChatGPT похвалились, что ИИ решил нерешаемые математические задачи, но потом удалили заявление. Оказалось, что нейросеть просто взяла результаты из других попыток решения гипотез Эрдёша.

Вас также могут заинтересовать новости: