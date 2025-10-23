По словам экспертов, россияне уже имеют трудности с финансированием правительства и вооруженных сил РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил о ведении новых санкций против двух крупнейших компаний РФ на фоне разочарования Вашингтона войной в Украине. Такие санкции станут первыми прямыми мерами США в отношении России за время второго срока президентства Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Известно, что ограничения направлены против "Лукойла" и "Роснефти", а также почти 30 их дочерних компаний.

В издании добавляют, что санкции вводятся из-за застоя в переговорах о прекращении огня в Украине. Более того, Трамп отложил свою запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Видео дня

"До сегодняшнего дня "Роснефть" и "Лукойл" были отрезаны от американских рынков капитала. Сегодня они полностью отрезаны от доллара - от всех транзакций любого вида", - пояснил бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента, ответственный за санкции, Эдди Фишман.

В сообщении о санкциях Министерство финансов также предупредило, что "иностранные финансовые учреждения, которые осуществляют или способствуют значительным операциям или предоставляют любые услуги, связанные с военно-промышленной базой России", также "рискуют быть подвергнутыми санкциям".

В министерстве добавили, что операции с новоназначенными субъектами "могут повлечь наложение вторичных санкций на иностранные финансовые учреждения, которые в них участвуют".

"Китайский банк, нефтетрейдер из ОАЭ, индийский нефтеперерабатывающий завод - если кто-либо из них осуществляет операции с этими российскими компаниями, они могут попасть под санкции США", - заверил Фишман.

Также ожидается, что санкции против возможности РФ продавать нефть и энергоресурсы значительно повлияют на экономику страны.

"Военная машина России подвергнется серьезному удару. Они уже сейчас испытывают трудности с финансированием правительства и вооруженных сил, поэтому это повлияет на их способность продолжать войну и может стать движущим фактором, который заставит Путина сесть за стол переговоров", - подчеркнул бывший сотрудник Белого дома и Министерства финансов, который сейчас работает в аналитическом центре Atlantic Council, Ким Донаван.

В то же время высокопоставленные европейские чиновники давно говорят, что усиление санкций против РФ заставит Кремль пойти на серьезные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. Известно, что сегодня, 23 октября, ЕС должен утвердить 19-й пакет мер, который тоже будет предусматривать запрет импорта сжиженного природного газа из России, начиная со следующего года.

"Ожидается, что в четверг лидеры ЕС также поддержат план, который предусматривает предоставление Украине займа в размере 200 миллиардов долларов из российских активов, замороженных в первые дни войны. Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь Украине содержать вооруженные силы в течение следующих двух лет, чтобы убедить Кремль искать пути прекращения войны", - подытожили в WSJ.

Санкции США против РФ - что известно

Как писал УНИАН, США вводят жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". По словам министра финансов США, "учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля".

"Министерство финансов готово принять дополнительные меры, если это будет необходимо для поддержки усилий президента Трампа по прекращению еще одной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и придерживаться этих санкций", - подчеркнул Скотт Бессент.

В то же время Sky News писало, что нефтяные санкции США загоняют Путина в тупик. В частности сам Трамп признал масштабность шага, но выразил надежду, что "санкции не продлятся долго".

"Санкции президента США - это больше, чем просто наказание, это стратегическая авантюра, направленная на то, чтобы загнать Путина в угол, но грань ошибки очень тонкая", - подчеркнули в Sky News.

