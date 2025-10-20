Директор ChatGPT Кевин Вейл написал в X, что GPT-5 решила 10 задач математика Паля Эрдёша и продвинулась ещё в одиннадцати. Эти задачи оставались недоказанными десятилетиями.
Однако математик Томас Блум, который ведёт каталог гипотез Эрдёша, заявил, что GPT-5 не придумала ничего нового, она просто нашла решения, уже опубликованные в литературе, о которых Блум не знал.
Ситуация вызвала переполох в научном сообществе. Глава DeepMind Демис Хассабис назвал её "неловкой", а Янн Лекун из Meta AI язвительно заметил, что OpenAI "подорвалась на собственных моделях, словно на минах".
OpenAI удалили твиты, а Себастьян Бьюбек, бывший вице-президент по ИИ в Microsoft, подтвердил, что модель действительно использовала существующие решения.
Бьюбек извинился и отметил, что считал формулировку понятной. При этом он подчеркнул, что GPT-5 всё равно значительно ускоряет работу, ведь поиск нужной литературы вручную может занять недели.
