Оказалось, что нейросеть просто взяла результаты из других попыток решения гипотез Эрдёша.

Директор ChatGPT Кевин Вейл написал в X, что GPT-5 решила 10 задач математика Паля Эрдёша и продвинулась ещё в одиннадцати. Эти задачи оставались недоказанными десятилетиями.

Однако математик Томас Блум, который ведёт каталог гипотез Эрдёша, заявил, что GPT-5 не придумала ничего нового, она просто нашла решения, уже опубликованные в литературе, о которых Блум не знал.

Ситуация вызвала переполох в научном сообществе. Глава DeepMind Демис Хассабис назвал её "неловкой", а Янн Лекун из Meta AI язвительно заметил, что OpenAI "подорвалась на собственных моделях, словно на минах".

Видео дня

OpenAI удалили твиты, а Себастьян Бьюбек, бывший вице-президент по ИИ в Microsoft, подтвердил, что модель действительно использовала существующие решения.

Бьюбек извинился и отметил, что считал формулировку понятной. При этом он подчеркнул, что GPT-5 всё равно значительно ускоряет работу, ведь поиск нужной литературы вручную может занять недели.

Ранее мы рассказывали, что мужчина использовал ChatGPT для переписки с девушкой и поплатился. Девушку возмутило, что партнер не решился признаться.

Кроме того, недавно мужчину уволили после того, как он обучил ChatGPT своей работе. Перед увольнением начальник уверял, что ничего подобного не произойдет.

Вас также могут заинтересовать новости: