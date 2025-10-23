В воде они гораздо быстрее и опаснее, хотя живут на суше.

Бегемот – это одно из самых опасных животных в мире, при этом он представляет угрозу и на земле, и в воде. Портал discoverwildlife.com рассказывает, в чем особенность этих животных, где их можно встретить в дикой природе и как от них защититься.

Бегемоты — вторые по величине наземные животные после слонов. Самцы бегемотов весят 1600–3200 кг, а самки – 650–2350 кг. При этом они травоядные и питаются травой, листьями, фруктами и водными растениями.

Что особенно интересно, они съедают всего 1–1,5% от своего веса в день.

Умеют ли бегемоты плавать?

Бегемоты тонут в воде. Вместо того чтобы плыть, они бегают по дну реки. Тем не менее, бегемоты способны дышать воздухом, находясь почти полностью под водой, благодаря высоко расположенным ноздрям, выступающим из воды. Они могут закрываться, когда животным нужно нырнуть.

Бегемоты также способны спать под водой, и наблюдения показывают, что они могут всплывать на поверхность за воздухом, а затем снова погружаться, не просыпаясь.

Как быстро бегают бегемоты?

Бегемоты могут развивать скорость до 30 км/ч, часто делая это, чтобы избежать столкновений со львами, носорогами, людьми или друг с другом, но только на коротких дистанциях. На максимальной скорости они проводят 15% времени в воздухе, полностью оторвавшись от земли. В воде они гораздо быстрее и опаснее.

Насколько опасны бегемоты?

Бегемот — очень агрессивное дикое животное и самое смертоносное крупное наземное млекопитающее на планете. По оценкам, ежегодно в Африке от нападений бегемотов погибает 500 человек. Опасность им придают не только их размер и вес, но и очень острые зубы.

Хотя известно о случае приручения бегемота - дикая бегемотиха по кличке Джессика часто посещает дом южноафриканцев Тони и Ширли Жубер, которые помогали ей, когда она была ещё теленком. Но это скорее исключение, чем правило.

Как избежать нападения бегемота

Бегемоты, не испытывающие стресса, обычно спокойны и не представляют угрозы, особенно если им предоставить достаточно места и достаточно глубокую воду для погружения.

Однако в конце сухого сезона, когда уровень воды падает, а запасы пищи ограничены, бегемоты более склонны к агрессии. Между соперничающими самцами вспыхивают ожесточённые драки за подходящее место в реке, и проигравших часто выгоняют из реки.

Днём они прячутся в зарослях и могут напасть, если к ним подойти слишком близко. Одна из опасных особенностей поведения бегемотов — их непредсказуемость.

Хлопки в ладоши, размахивание руками или крики, скорее всего, не подействуют на нападающего бегемота. Единственный выход — немедленно укрыться за деревом, на дереве или за термитником.

