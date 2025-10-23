В результате обстрелов поврежден подвижной состав и железнодорожная инфраструктура.

Из-за угрозы воздушного удара движение ряда поездов за труднено на Сумском направлении. Также в Днепропетровской и Харьковской областях из-за отсутствия напряжения на отдельных участках в пригородных рейсах возможны изменения маршрутов и задержки.

Как сообщила "Укрзализныця" в Telegram, из-за обстрела поврежден подвижной состав и железнодорожная инфраструктура. Двое работников локомотивной бригады были госпитализированы для обследования.

Отмечается, что на отдельных участках в Сумской области отсутствует напряжение в контактной сети.

"До улучшения ситуации безопасности приостановлено движение поездов №144 Рахов - Сумы и №787 Терещенская - Киев. Время задержки будет сообщено дополнительно. Пригородный поезд №6888 Сумы - Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Движение будет восстановлено, как только это будет позволять ситуация. Внесены изменения в маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 будет курсировать по маршруту Сумы - Тростянец-Смородино (вместо Ворожба - Тростянец-Смородино)", - говорится в сообщении.

В "Укразализныце" подчеркнули, что в регионе применяется комбинированное движение: автобус + поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками.

Относительно ситуации в Днепропетровской и Харьковской областях: из-за повышенной опасности и отсутствия напряжения на отдельных участках в пригородных рейсах возможны изменения маршрутов и задержки ориентировочно до 1,5 часа.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в ночь на 23 октября российские оккупанты ударили дроном по территории железнодорожной станции в Сумах.

Днем ранее в результате массовой атаки российских оккупантов на Украину также была повреждена инфраструктура "Укрзализныци". Тогда фиксировались повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.

Следует отметить, что в последнее время россияне все активнее атакуют украинскую железнодорожную инфраструктуру.

