Пока продолжается эта война, риск дальнейших ударов неизбежен, и мы должны защищаться и восстанавливаться, считает руководитель ОП.

Руководитель Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак объяснил, насколько высок риск того, что Украина может "замерзнуть" этой зимой из-за постоянных российских обстрелов. В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что Россия все четыре года пытается это сделать, ничего нового не происходит.

"Все эти годы Россия ставит себе цель оставить без тепла и света в осенне-зимний сезон. Ничего не изменилось. И президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), и министр энергетики Райт (министр энергетики Крис Райт, - ред.), с которым была встреча у президента Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) и премьер-министра Свириденко (премьер-министр Украины Юлия Свириденко, - ред.) совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент (министр финансов США Скотт Бессент, - ред.) - все это понимают. Они готовы максимально нам помочь пройти эту зиму", - отметил он.

По его словам, американцам передали четкий перечень того, что нам нужно. И американские партнеры готовы нам с этим помогать, как и европейские.

"Что касается рисков - конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать, и восстанавливать, и развивать. Президент ежедневно уделяет этому много времени, премьер-министр, министр энергетики и другие члены правительства выезжают на места обстрелов. Реагируют моментально. И если поставленные задачи не выполняются, или выполняются, но некачественно или несвоевременно, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры", - пояснил Ермак.

Кроме того, он напомнил, что мы получили полное подтверждение поддержки по противовоздушной обороне, и прежде всего по системам Patriot.

"Эта поддержка - многокомпонентная, и я не могу раскрывать все детали. Конечно, самые эффективные системы - новейшие, но на них очень высокий спрос. Условно говоря, там длинная очередь, но мы стараемся быть максимально близко к окну выдачи. Самое главное здесь - Трамп дал "зеленый свет", поэтому по этой линии вопросы преимущественно технические", - подчеркнул руководитель ОП.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежегодно будет получать системы противовоздушной обороны Patriot и по этому поводу уже готовится соответствующий контракт.

Он подчеркнул, что с американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО.

Важно, что сразу получить все системы сложно из-за очереди из стран, которые уже заключили контракты с производителем. Поэтому на сегодня Украина пытается поменяться местами с некоторыми заказчиками.

