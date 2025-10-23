Женя Галич уже представлял Украину на международной арене в 2017 году.

Известный украинский певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич рассказал, что отправил заявку на Нацотбор на "Евровидение-2026".

Напомним, что артист вместе с коллективом уже участвовал в международном песенном конкурсе в 2017 году с песней "Time". Тогда, по итогам финального голосования, O.Torvald занял 24 место и получил немало критики. Но сейчас Галич хочет снова попробовать свои силы.

"Я давно хотел это сделать, но с O.Torvald это не выходит. Вы знаете, что у меня есть сольный проект. Поэтому я иду на Национальный отбор на Евровидение-2026 и очень прошу вас меня поддержать. Я иду на Нацотбор "Евровидения-2026". Основной прикол в том, что мне с песней на сцене будут помогать участники группы "Ґринджоли", поэтому я думаю, что это будет двойной хейт", - отметил Женя в своем Instagram, но позже удалил это видео.

К слову, группа "Ґринджоли" также уже представляла Украину на "Евровидении" в 2005 году. Тогда музыканты заняли 19 место с композицией "Разом нас багато".

Напомним, ранее стало известно, что певица Оля Полякова планирует участвовать в Нацотборе на "Евровидение-2026". Однако, согласно официальным правилам, артистка не имеет права быть конкурсанткой, ведь выступала в России после 2014 года. По словам звезды, она готова судиться и направила на Суспільне официальное письмо с просьбой изменить правила. Организаторы уже ответили на ее заявление.

Вас также могут заинтересовать новости: