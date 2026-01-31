Акции крупнейших игровых компаний рухнули из-за новой ИИ-модели Google

Project Genie создает окружение в режиме реального времени в зависимости от действий игрока.

Акции крупнейших игровых компаний рухнули после выпуска ИИ-модели от Google, которая умеет генерировать целые миры по текстовым запросам. С падением стоимости ценных бумаг столкнулись Take-Two, CD Projekt, Ubisoft, Roblox, Unity и другие, пишет The Gamer.

Больше всего пострадала Unity – компания-создатель одноименного игрового движка. В ходе торгов 30 января стоимость ценных бумаг снизилась на 22,2%. Инвесторы опасаются, что подобные технологии могут со временем изменить способы разработки игр и уменьшить зависимость от традиционных движков и студийных процессов.

Инструмент Project Genie позволяет с помощью простого текстового описания или изображения генерировать интерактивные 3D-окружения, напоминающие игровые миры. Созданные ИИ сцены можно просматривать, дорабатывать и комбинировать между собой, но сам сгенерированный "геймплей" пока ограничен по времени – около одной минуты – и не поддерживает звук.

Эксперты отмечают, что хотя текущая версия Project Genie пока находится в экспериментальной фазе и генерирует только короткие игровые фрагменты без полноценного геймплея, рынок уже реагирует на перспективу автоматизации ключевых этапов разработки. Поскольку индустрия игр переживает период сокращений и реструктуризаций, такие инновации усиливают неопределенность.

Некоторые аналитики считают, что снижение цен на акции не отражает реального уровня угрозы, указывая на то, что генеративный ИИ скорее будет инструментом для ускорения разработки, чем полноценной заменой разработчиков. Тем не менее, падение котировок свидетельствует о том, что инвесторы внимательно следят за тем, как новые ИИ-решения от крупных IT-компаний изменят конкурентный ландшафт отрасли

Доступ к Project Genie получили подписчики Google AI Ultra стоимостью $250 в месяц. На старте проект доступен только в США. Пользователи уже нагенерировали много примеров и некоторые из них завирусились в сети.

В прошлом году Nvidia выпустила игрового помощника на базе ИИ, который способен провести диагностику к ПК, дать рекомендации по настройкам, ответить на вопросы о железе и софте и даже разогнать видеокарту.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который сделал видеоигру с помощью ИИ и теперь зарабатывает 90 тысяч долларов в месяц. Проект привлек внимание Илона Маска и вдохновил других разработчиков.

