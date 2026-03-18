Екатерина Гирнык

Глава службы безопасности Латвии заявил, что гибридная война Минска "становится все более агрессивной".

Беларусь обучает мигрантов борьбе с европейскими пограничниками – проводит их боевую подготовку в специальных лагерях и переправляет через границы Европейского союза в Польшу и страны Балтии. Об этом заявил глава службы безопасности Латвии Нормундс Межвиетс в интервью The Telegraph.

Он подчеркнул, что тактика Беларуси и России в последний год "становится более агрессивной".

Глава СБ Латвии рассказал, что белорусские власти разработали множество тактик для провоцирования мигрантов перед тем, они пересекают границу с Латвией. В частности, перед тем как отправить мигрантов через границу, им показывали видеоролики с фальшивыми свидетельствами людей, пострадавших от рук "жестоких пограничников, которые избивали, мучили и выгоняли их", сказал он.

Когда начальник службы безопасности и его аналитики изучали эти пропагандистские видео, обнаружился один явный признак, доказывающий их полную вымышленность: шрамы.

"Они показывают свои шрамы, и могу сказать, что это не настоящие шрамы… Это был просто плохой, довольно простой грим", – отметил он.

Однако, по его информации, мигрантов обучают также "более жестоким действиям. Он сказал, что Беларусь построила на границе инфраструктуру, включая склады и гостиницы, а совсем недавно создала лагеря для обучения мигрантов боевым навыкам перед тем, как вытеснить их в Латвию.

Польские чиновники также недавно сообщили The Telegraph, что на восточной границе ЕС были специально построены подземные туннели для переправки мигрантов через границу.

"Мы пока не видели туннелей, как наши польские друзья… но с самого начала мы наблюдаем массовое наращивание белорусских властей, белорусского КГБ и пограничников, открыто поощряющих эту незаконную миграцию", – сказал Межвиетс.

Провокации в Европе

Ранее The Telegraph писал, что российские шпионы массово покупают недвижимость, расположенную недалеко от военных объектов в разных странах Европы. Издание утверждает, что эту недвижимость РФ планирует использовать как стартовые площадки для координированного наблюдения, саботажа и тайных атак.

Также Польша с 10 марта 2026 года до 9 июня закрыла часть своего воздушного пространства на востоке страны на границе с Украиной. Это решение принято из-за неоднократного пересечения границы со стороны беспилотников неизвестного происхождения.

