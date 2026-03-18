Враг пытается взять под контроль часть населенных пунктов в Сумской области, – Тимочко

На этом направлении россияне начали проникать в лесистую местность.

Российские захватчики пытаются взять под свой контроль часть населенных пунктов в Сумской области. Об этом в эфире "Киев 24" сказал военный эксперт Иван Тимочко, отвечая на вопрос о попытках российских оккупантов создать буферную зону в Сумской области.

"Противник пытается там взять под контроль часть населенных пунктов. После того, как произошли всем известные события в Грабовском, когда противник вошел, взял даже пленных", – подчеркнул он.

Так, на этом направлении, условно, в сторону севера и востока, россияне начали проникать в лесистую местность, пытаться занимать населенные пункты на самой границе или лесные полосы с целью "тысячи порезов".

"Во-вторых, это попытки создания напряжения на этом направлении", – сказал Тимочко и добавил, что еще одна из задач противника – это растяжение линии фронта, именно поэтому россияне активизируются в Сумской области.

Как сообщал УНИАН, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны Украины не собираются отступать и намерены и в дальнейшем блокировать все попытки российских оккупантов продвигаться в северных областях Украины.

Он отметил, что враг стремится создать буферную зону в Сумской и Харьковской областях. В то же время, по словам главы государства, в Сумской области "на сегодняшний день никаких рисков нет".

Вас также могут заинтересовать новости: