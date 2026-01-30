Google выпустила нейросеть, которая умеет генерировать 'игры' по текстовому описанию

Project Genie работает на базе технологий Genie 3, Nano Banana Pro и Gemini.

Компания Google открыла доступ к Project Genie – экспериментальному инструменту, который позволяет пользователям создавать и исследовать целые игровые миры. В основе сервиса лежат модели Genie 3, Nano Banana Pro и Gemini.

Локации, персонажи и условия настраиваются текстовыми запросами или изображениями, а видеоряд выводится в разрешении 720p с частотой 24 fps. Система генерирует окружение в реальном времени, предсказывая физику и реакцию мира на действия игрока.

Инструментарий позволяют не только создавать собственные проекты с нуля, но и перерабатывать уже готовые – можно брать существующие миры других пользователей, и адаптировать их настройки и правила под свои задачи. Пользователям доступны различные режимы исследования миров – "прогулка", "полет" или "поездка".

Видео дня

Доступ к Project Genie получили подписчики Google AI Ultra стоимостью $250 в месяц. На старте проект доступен только в США. В компании подчеркивают, что речь идет о ранней версии продукта: сессии ограничены 60 секундами, а элементы управления и графика могут сопровождаться задержками и сбоями.

В прошлом году Nvidia выпустила игрового помощника на базе ИИ, который способен провести диагностику к ПК, дать рекомендации по настройкам, ответить на вопросы о железе и софте и даже разогнать видеокарту.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который сделал видеоигру с помощью ИИ и теперь зарабатывает 90 тысяч долларов в месяц. Проект привлек внимание Илона Маска и вдохновил других разработчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: