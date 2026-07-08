Специалист назвал 7 устройств в каждом доме, которые 'накручивают' счета за электроэнергию

Даже временное отключение этих устройств даст хороший результат.

Если вы сейчас получаете высокие счета за электроэнергию, то причина может крыться не только в температуре на улице. В жаркие летние месяцы счета за коммунальные услуги обычно растут из-за работы кондиционеров, но некоторые другие бытовые приборы также могут увеличивать расходы.

Издание The Spruce выяснило у специалиста, что в тайне увеличивает счета за электроэнергию.

Приставки и устройства для потокового вещания

Телевизионные системы часто являются причиной высоких счетов за коммунальные услуги. Кабельные приставки, видеорекордеры, телевизоры, игровые приставки и устройства для потокового вещания часто работают круглосуточно, даже когда экран выключен.

Видео дня

"Многие из них никогда по-настоящему не переходят в режим сна с низким энергопотреблением и постоянно продолжают загружать обновления, поддерживать сетевые соединения и оставаться частично активными. В течение года эти устройства могут незаметно увеличить счет за электроэнергию на заметную сумму", - говорит эксперт Джери Гудкин Доуси.

Зарядное устройство для телефона в розетке

Точно так же зарядные устройства для телефонов могут значительно увеличить счета за электроэнергию, если они остаются подключенными к розетке, когда не используются.

"Большинство зарядных устройств продолжают потреблять небольшое количество энергии в режиме ожидания, пока они подключены к розетке. По отдельности это потребление незначительно, но в целом по дому, где круглосуточно подключено множество зарядных устройств, с течением времени количество потраченной впустую энергии значительно увеличивается", - говорит Доуси.

Дополнительные холодильники

Одна из самых больших роскошей - холодильник в гараже для хранения дополнительных продуктов. Он может стать источником значительных потерь электроэнергии.

Если прибор старый, то, по словам Доузи, изношенные компрессоры и плохая изоляция заставляют такие приборы работать значительно интенсивнее, чем современные энергоэффективные модели.

Настольные компьютеры и оборудование для домашнего офиса

Независимо от того, работаете ли вы из дома или просто оборудовали отдельное рабочее место, некоторые устройства также могут "красть" электроэнергию. Небольшие устройства, такие как настольные компьютеры, мониторы, принтеры и аксессуары, потребляют электроэнергию непрерывно в течение всего дня и ночи, даже когда они не используются.

Чрезмерная работа насосов для бассейна

Если у вас есть бассейн, насос – ещё одна проблема, приводящая к нежелательным затратам.

"Многие домовладельцы, сами того не подозревая, эксплуатируют насосы для бассейна гораздо дольше, чем необходимо. Старые односкоростные насосы особенно неэффективны, поскольку работают непрерывно на полной мощности", - говорит Доуси.

Чтобы сократить потребление энергии, эксперт рекомендует приобрести насос с регулируемой скоростью и правильно настроить графики работы в соответствии с потребностями.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Если вы не следите за регулярным техническим обслуживанием системы кондиционирования, это может объяснить, почему счета за электроэнергию оказались выше, чем ожидалось. Когда фильтр забивается пылью, воздух, поступающий в дом из системы, с трудом охлаждается. Это может привести к тому, что агрегат будет вынужден работать дольше, чтобы достичь заданной температуры.

"Системы кондиционирования потребляют больше электроэнергии, чем практически любая другая бытовая система. Загрязнённые воздушные фильтры, забитые теплообменники, негерметичные воздуховоды или отсутствие должного технического обслуживания заставляют системы отопления, вентиляции и кондиционирования работать интенсивнее и дольше, чтобы поддерживать ту же температуру", - объяснил Доуси

Устройства "умного дома" и Wi-Fi-оборудование

Хотя некоторые из наиболее проблемных источников энергопотребления – это старые приборы, современная бытовая техника и технологии также могут увеличить потребление электроэнергии.

"Умные" колонки, камеры, термостаты, роутеры, усилители сигнала и подключенные к сети домашние устройства – это устройства, которые постоянно находятся под напряжением и подключены к Интернету. По мере того, как технологии "умного дома" становятся всё более распространёнными, фоновое энергопотребление растет", - указал Доуси.

По его словам, отключение от розетки неиспользуемых устройств, замена старой бытовой техники, улучшение обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также использование "умных" удлинителей, со временем в совокупности могут дать значительный эффект".

Ранее УНИАН назвал 8 приборов, которые могут сжечь ваш дом через удлинитель.

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