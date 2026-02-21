Мужчина бросил вечную привычку заряжать смартфон всю ночь: что это дало

Современные устройства заряжаются до нужного уровня за 30-60 минут, что делает ненужным оставление телефона в розетке на 8 часов

Эксперты и пользователи снова обсуждают важную тему: как продлить срок службы аккумулятора смартфона. Автор статьи Talk Android решил изменить привычку, которой он следовал годами – больше не оставлять устройство на зарядке на всю ночь. И результаты удивили.

Раньше многие оставляли смартфон на зарядку перед сном и просто забывали об этом до утра. В современном мире быстрых зарядных технологий это уже не нужно и даже вредно, говорит автор. Причина проста:

современные литий-ионные батареи стареют быстрее, когда длительное время находятся у 100% заряда;

после достижения полного заряда телефон снова и снова подзаряжается до 100% во время ночи, что держит батарею в состоянии высокого напряжения и температуры – а это самые неблагоприятные условия для долговечности батареи;

это приводит к более быстрому износу и снижению времени автономной работы.

Что изменилось после отказа от ночной зарядки

Автор статьи поменял привычки: он перестал оставлять телефон на зарядке на ночь и стал использовать быстрый заряд, который занимает 30–60 минут до нужного уровня перед сном.

Уже через пару недель он заметил меньшее падение заряда за ночь и более стабильное время работа смартфона в течение дня.

Мужчина пришел к выводу: короткие циклы подзарядки в течение дня гораздо полезнее длительного нахождение аккумулятора при 100% – особенно с учетом того, что современные смартфоны поддерживают более высокие скорости зарядки.

Что говорят эксперты

Специалисты по аккумуляторам рекомендуют держать заряд примерно в диапазоне 20–80%, а не около 100% постоянно – это помогает замедлить деградацию батареи.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что современные смартфоны уже имеют функции "умной зарядки", которые ограничивают уровень заряда (обычно до 80–85%) или скорость зарядки, чтобы уменьшить деградацию литий-ионного аккумулятора, однако все еще не полностью избавляют от эффекта ночной зарядки.

Совет для пользователей: попробуйте перестать оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, особенно если заметили раннюю потерю емкости. Это может реально продлить срок службы аккумулятора вашего телефона.

