Самой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce GTX 1650, а все больше геймеров переходят на Windows 11.

Steam опубликовал свежую статистику по железу своих пользователей на начало лета 2023 года. Подобная статистка позволяет узнать, на каком среднестатистическом компьютере играет большинство геймеров мира. Эти данные, в том числе помогают разработчикам оптимизировать свои игры.

Несмотря на то, что после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции – она установлена в 5.85% игровых ПК. На втором месте идет GTX 1060 (4,79%), сразу за ней – RTX 3060 (4.73%).

Также в топ-5 попали мобильная GeForce RTX 3060 и RTX 2060. Что интересно, 0.44% игроков оснастили свои системы RTX 4090 – самой быстрой видеокарты в мире на данный момент.

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На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2023:

Процессор – 6-ядерные модели от Intel (67,13%) с частотой 2,3-2,69 ГГц. 32 процента приходятся на решения AMD.

Оперативная память – 16 ГБ.

Видеокарта – GeForce GTX 1650.

Объем видеопамяти – 8 ГБ.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 64, 33% игроков Steam. Одновременно наличием 4К монитора может похвастаться чуть меньше 3% пользователей.

Все больше пользователей Steam предпочитают Windows 11 64 bit. Система установлена уже на 35,36% компьютеров: рост за месяц на 0,72%, с начала года – на 4%. Windows 10 64 bit за последний месяц потеряла 0.56%, но все еще является самой популярной OC с показателем в 62,85%.

Не так давно Nvidia выпустила свою новую видеокарту RTX 4060 Ti, которую журналисты разнесли в "пух и прах". Тесты показали, что при разрешении 1080p видеокарта по сути представляет собой RTX 3070, а просят за нее целых $400.

Наряду с войной в Украине в мире идет "война чипов", которая может привести к серьезным глобальным сбоям в производстве всех товаров – от автомобилей до видеокарт. В Nvidia на фоне этого сделали тревожное заявление.

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