GeForce GTX 1650 стала самой популярной видеокартой в Steam / ua.depositphotos.com

Steam опубликовал свежую статистику по железу своих пользователей на начало лета 2023 года. Подобная статистка позволяет узнать, на каком среднестатистическом компьютере играет большинство геймеров мира. Эти данные, в том числе помогают разработчикам оптимизировать свои игры.

Несмотря на то, что после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции – она установлена в 5.85% игровых ПК. На втором месте идет GTX 1060 (4,79%), сразу за ней – RTX 3060 (4.73%).

Также в топ-5 попали мобильная GeForce RTX 3060 и RTX 2060. Что интересно, 0.44% игроков оснастили свои системы RTX 4090 – самой быстрой видеокарты в мире на данный момент.

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На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2023:

  • Процессор – 6-ядерные модели от Intel (67,13%) с частотой 2,3-2,69 ГГц. 32 процента приходятся на решения AMD. 
  • Оперативная память – 16 ГБ.
  • Видеокарта – GeForce GTX 1650.
  • Объем видеопамяти – 8 ГБ.
  • Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 64, 33% игроков Steam. Одновременно наличием 4К монитора может похвастаться чуть меньше 3% пользователей.

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Все больше пользователей Steam предпочитают Windows 11 64 bit. Система установлена уже на 35,36% компьютеров: рост за месяц на 0,72%, с начала года – на 4%. Windows 10 64 bit за последний месяц потеряла 0.56%, но все еще является самой популярной OC с показателем в 62,85%.   

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Не так давно Nvidia выпустила свою новую видеокарту RTX 4060 Ti, которую журналисты разнесли в "пух и прах". Тесты показали, что при разрешении 1080p видеокарта по сути представляет собой RTX 3070, а просят за нее целых $400. 

Наряду с войной в Украине в мире идет "война чипов", которая может привести к серьезным глобальным сбоям в производстве всех товаров – от автомобилей до видеокарт. В Nvidia на фоне этого сделали тревожное заявление

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