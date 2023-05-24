Наряду с войной в Украине в мире идет "война чипов", которая может привести к серьезным глобальным сбоям в производстве всех товаров – от автомобилей до компьютеров.

Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, самой дорогой в мире компании по производству полупроводников, предупредил, что усиливающаяся "война чипов" между США и Китаем рискует нанести огромный ущерб всей технологический отрасли.

В разговоре с "Файнэншл таймс", Хуанг заявил, что экспортный контроль США, введенный администрацией Байдена для замедления производства полупроводников в Китае, связал компанию из Силиконовой долины "по рукам и ногами" и лишил возможности продавать передовые чипы на одном из крупнейших рынков.

В то же время, добавил он, китайские компании начинают создать свои собственные чипы, способные конкурировать с ведущими на рынке процессорами Nvidia для игр, графики и искусственного интеллекта (ИИ).

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Если Китай не сможет покупать у США, они просто построят отрасль сами. Поэтому Штатам нужно быть осторожными. Китай – очень важный рынок для индустрии высоких технологий – заявил Хуанг.

Усилия США помешать Китаю покупать или разрабатывать передовые чипы стали самым агрессивным фронтом в новой холодной войне между двумя державами, пишет Financial Times.

Комментарии Хуанга прозвучали всего за несколько дней до того, как китайские власти объявили о запрете на поставки продукции американского производителя микросхем памяти Micron, что стало первым значительным шагом в ответ на экспортный контроль Вашингтона.

Американский предприниматель тайваньского происхождения предупредил американских законодателей, чтобы они "вдумчиво" относились к введению дополнительных правил, ограничивающих торговлю с Китаем.

Если мы лишимся китайского рынка, у нас нет каких-то запасных вариантов. Другого Китая нет, есть только один Китай – заявил Хуанг, добавив, что американским компаниям будет нанесен "огромный ущерб", если они не смогут торговать с Пекином.

Он также отметил, что блокирование доступа американской технологической отрасли к Китаю "положит конец Закону о чипах", имея в виду финансовый пакет администрации Байдена в размере $52 млрд, направленный на стимулирование строительства новых заводов по производству полупроводников, известных как "фабрики", в США.

Чиповые войны США с Китаем: что известно

Американский IT-гигант Nvidia оказалась в центре глобальной гонки по разработке инструментов искусственного интеллекта нового поколения, став основным источником чипов, используемых для обучения "больших языковых моделей", на которых работают "умные" чат-боты, такие, как ChatGPT от OpenAI.

По мере усиления ажиотажа вокруг ИИ рыночная капитализация Nvidia увеличилась более чем вдвое за последний год составила около 770 миллиардов долларов.

Однако с августа компании было запрещено продавать свои самые передовые чипы – серии H100 и A100 – китайским клиентам. Nvidia была вынуждена изменить конфигурацию некоторых своих чипов с учетом американских правил, которые ограничивают производительность продуктов, продаваемых в Китае.

По словам Хуанга, на Китай приходится примерно треть рынка технологической отрасли США, и его невозможно заменить как в качестве источника компонентов, так и в качестве конечного рынка для своей продукции.

Большинство передовых чипов в мире, включая Nvidia, производятся на Тайване, который Пекин считает частью своей территорией. Президент Джо Байден заявил, что США вмешаются, если Китай предпримет неспровоцированные военные действия против Тайваня.

Аналитики опасаются, что такой конфликт приведет к серьезным глобальным сбоям в производстве всех товаров – от автомобилей до компьютеров.

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