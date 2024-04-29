Он ответил, знает ли дочь о разводе родителей.

Известный украинский телеведущий и актер Даниэль Салем, который сейчас служит в рядах ВСУ, рассказал об отношениях на расстоянии с дочерью Сантой-Луной. Также звезда ответил, в каких отношениях он с бывшей женой.

Даниэль Салем отметил, что его дочь вместе с экс-супругой проживают за границей, из-за войны в Украине. По его словам, общение на расстоянии дается ему сложно. Однако это не мешает ведущему поддерживать связь с девочкой и обсуждать важные для нее темы. Даниэль отметил, что обязан хорошим отношениям с дочерью также бывшей жене Марии:

Для меня это очень трудно. Через два дня ей девять. Это третий день рождения, который праздную не с ней. Она меняется. Занимается танцами. Она рисует, знает несколько языков. Очень горжусь и хотелось бы, чтобы она каждый день была рядом со мной. Но я понимаю, что это невозможно. Она за границей. Я сейчас не могу с ней полноценно общаться и я очень благодарен за то, что Мария очень крутая мама. Она классно регулирует это все между мной и Луной, чтобы общение было нормальным. Потому что это трудно общаться на расстоянии.

Салем ответил, знает ли Санта-Луна о разводе родителей. Как говорит ведущий, они разговаривают об этом с дочерью и она все понимает.

"Мы это очень осторожно обсуждаем. Я думаю, что у каждой семьи есть свои методы. Пока все нормально", - отметил Даниэль Салем.

К слову, Даниэль Салем развелся с Марией в прошлом году после 17 лет брака. Ранее актер рассказывал, что они давно планировали разорвать отношения с женой, еще до полномасштабного российского вторжения. Пара даже подавала документы на развод, однако этот процесс был поставлен на паузу. По словам Салема, причиной стала постоянная ревность, которую испытывали оба партнера.

Напомним, ранее известная певица "подогрела" слухи о романе с Даниэлем Салемом.

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