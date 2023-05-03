GTX 1650 вернулась на первое место в списке самых популярных видеокарт, а Windows 11 резко стала популярнее.

Компания Valve опубликовала свежий отчет по оборудованию и ПО пользователей Steam за апрель 2023 года. Он позволяет узнать, на каком среднестатистическом компьютере играет большинство геймеров мира.

В ежемесячный отчет попадает практически все, начиная от частоты процессора и объема видеопамяти и заканчивая "операционкой" и дисковым пространством. Эти данные, в том числе помогают разработчикам оптимизировать свои игры.

Так, самой популярной видеокартой среди пользователей Steam сегодня является GeForce GTX 1650 (5,98%). Сразу за ней – GTX 1060 (4,84%). К зеленой команде в тройке лучших исполнителей присоединилась RTX 3060 (4,51%).

Видео дня

На каком ПК играет большинство геймеров мира

Процессор – 6-ядерные модели от Intel (67,14%) с частотой 2,3-2,69 ГГц. 33 процента приходятся на решения AMD.

Оперативная память – 16 ГБ.

Видеокарта – GeForce GTX 1650.

Объем видеопамяти – 8 ГБ.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют почти 65% игроков Steam. Наличием 4К монитора может похвастаться меньше 2% пользователей.

В то же время, по данным Valve, в апреле 2023 года среди пользователей Steam резко выросла популярность Windows 11. Доля этой OC достигла 33,39% (+11%), тогда как Windows 10 потеряла 12,74%, но все равно остается самой популярной системой среди ПК-геймеров.

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