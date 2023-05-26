Такой низкий спрос связан с высоким налогом в стране и низким приростом производительности в сравнении с RTX 3060 Ti.

Во время японского запуска RTX 4060 Ti произошла необычная ситуация. Один из крупнейших японских ритейлеров Despara Akihabara устроил торжественный старт продаж в честь выхода новой видеокарты от Nvidia, однако в итоге за покупкой отправился только один человек.

Портал Videocardz сообщает, что низкий спрос связан с высокой ценой – на 100 долларов выше РРЦ – и низким приростом производительности в сравнении с RTX 3060 Ti.

В то же время один из немецких онлайн-магазинов MindFactory начал продавать видеокарту RTX 4060 Ti с пониженной ценой уже через несколько часов после старта продаж – скидка составила 20 евро.

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Известно, что RTX 4060 Ti в Японии продают за 69 800 йен (~18 500 грн), тогда как рекомендованная розничная цена в США составила 399 долларов (~14 800 грн).

Журналисты сильно раскритиковали RTX 4060 Ti

Отметим, что за день до старта продаж GeForce RTX 4060 Ti в сети появились обзоры видеокарты, в которых журналисты в один голос призвали пользователей избегать покупки новинки от Nvidia.

Одним из основных недостатков RTX 4060 Ti назвали недостаточный объем памяти в 8 ГБ, который не способен обеспечить топовую производительность в современных играх на высоких настройках графики. Тесты показали, что при разрешении 1080p видеокарта по сути представляет собой RTX 3070.

Многие обозреватели призвали не покупать эту модель из-за ее завышенной стоимости в $400 и дождаться 16-гигабайтной RTX 4060 Ti, которая выйдет в следующем месяце. Одновременно с ней выйдет более доступная RTX 4060.

А меж тем на рынке продолжают дешеветь видеокарты с 16 ГБ. К примеру, одну такую можно купить всего за 339,99 долларов (~12 400 грн). Речь про модель Intel Arc A770 с уникальным охлаждением в исполнении Acer.

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