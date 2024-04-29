Украине надо восстановить и личный состав, и ту помощь, которая пришла от американских партнеров.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире "Эспрессо", что полугодовое задержание военной помощи от США и истощение наших защитников создали условия для активизации оккупантов на фронте.

"Надо вспомнить вчерашнюю информацию от главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, где он давал достаточно жесткий анализ ситуации по всей линии фронта. Сырский говорит, что враг имеет определенные тактические успехи, вспоминая Авдеевское и Марьинское направления, а также о Харькове, Купянске. Основные усилия противника сейчас на двух направлениях, одно из них - Покровское, где враг пытается продолжать боевые действия после захвата Авдеевки. Главнокомандующий отметил, что наши подразделения отступили и из Бердичева, и из Семеновки, что было известно и раньше, но показательно, что военное руководство признало текущее положение дел. Говорится, что в сторону Очеретино захватчик сконцентрировал примерно 4 бригады, которые пытаются двигаться на запад от этого поселка", - пояснил он.

По словам Згурца, ВСУ удерживают сейчас 10-15% Очеретино. Однако сложность этого направления в том, что от этого населенного пункта россияне могут продолжить движение дальше на запад или изменить направление. То есть все будет зависеть от того, какое решение примет РФ. В то же время тактические действия захватчиков с одной стороны демонстрируют истощение сил, а с другой - попытку концентрировать усилия в продвижении на запад от Очеретино.

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"Также Сырский вспомнил о Харькове, рассказав, что там происходит определенное накопление танковых и артподразделений армии РФ. Отмечу, что это не означает, что будет наступление на Харьков, хотя я бы не исключал учесть опыт Второй мировой, когда происходили боевые действия вокруг Харькова, Богодуховско-Белгородская операция. Тогда было достаточно опасное продвижение в сторону Богодухова, поэтому сейчас украинское военное руководство так же оценит, может ли быть наступление в направлении Богодухова, который расположен между Полтавой и Харьковом. Надеюсь, эти риски были учтены в построении системы обороны", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил об активизации россиян в зоне Купянск - Сватово - Кременная. Там враг смог продвинуться на нескольких участках и пытается наступать на Купянск с двух направлений.

"После продвижения врага к Очеретино создалась угроза удара с севера фланговых ударов на Бердиче, что повлекло наш отход на другую линию обороны. Так же на правом фланге Очеретино продолжаются боевые действия. Противник пытается использовать это окно возможностей, которое сложилось с одной стороны полугодовой задержкой военной помощи от США, а с другой - истощением наших подразделений, потому что все-таки мы долго играли мобилизацией на уровне парламента. Сейчас нам надо восстановить и личный состав, и ту помощь, которая пришла от американских партнеров", - посоветовал Згурец.

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После вывода украинских войск с тактических позиций россияне не достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьева, Бердичева и Семеновки. Это свидетельствует о том, что Силы обороны сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

Также в ISW добавили, что российские оккупанты пытаются своими угрозами в сторону Харькова растянуть украинские силы на широкую линию фронта на востоке Украины перед своим летним наступлением.

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