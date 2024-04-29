Украинцев могут штрафовать за нарушение правил воинского учета: о каких суммах идет речь

Нардепы планируют значительно повысить штрафы в мирное время, а также в особый период.

Украинцев могут оштрафовать за нарушение правил воинского учета. Штрафы могут значительно возрасти.

Как пишет Oboz.ua, статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (в частности за то, что не стал вовремя на учет). Сейчас штрафы составляют от 510 до 850 грн, но они вырастут до уровня от 17 000 до 25 500 грн.

Повышение штрафов предусматривает законопроект №10379. Сейчас его приняли за основу, в первом чтении. Предполагалось, что этот документ должен вступить в силу одновременно с уже подписанным президентом законом о мобилизации, но депутаты могут не успеть с голосованием во втором чтении.

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ТЦК согласно проекту закона, смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации без составления протокола - выносить постановление об этом. Обжаловать штраф можно будет в суде.

Штраф за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) хотят установить на таких уровнях:

в мирное время - от 3400 до 5100 грн;

в особый период (в том числе во время военного положения) - от 17 000 до 25 500 грн.

Штрафы за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП) для граждан:

в мирное время - от 5100 до 8500 грн;

в особый период (включая военное положение) - от 17 000 до 25 500 грн.

Для юридических лиц, должностных и служебных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций:

в мирное время - от 17000 до 34000 грн;

в особый период (в частности, во время военного положения) - от 34 000 до 59 500 грн.

Мобилизация в Украине - последние новости

Стало известно, как в Украине будет проходить мобилизация инвалидов с 1 мая. Так, мобилизация инвалидов 2 группы, как и мобилизация инвалидов 3 группы или 1-й, возможна только по их добровольному желанию, если человек подпишет контракт с ВСУ. До этого момента им предоставляется отсрочка на 6-12 месяцев в зависимости от заболевания.

Если же военнообязанный в возрасте от 25 до 55 лет получил группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, он должен пройти ВКК, где такой диагноз будет подтвержден. Такое правило не касается военнообязанных, у которых появилась инвалидность I или II группы после травмы в рамках службы и защиты Украины.

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