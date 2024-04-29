Благодаря этому, старые украинские истребители теперь могут взять на себя много западного оружия, отметили в Минобороны США.

Украинские пилоты используют планшеты iPad для выполнения боевых задач против российских систем ПВО. Как пишет Business Insider, это может быть еще одним свидетельством того, что США работают с Украиной, чтобы помочь ей адаптировать западные технологии к устаревшим советским самолетам.

Заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте отметил, что благодаря этому, старые украинские истребители теперь могут взять на себя много западного оружия, передает The Telegraph.

Оборонное издание The War Zone отметило, что iPad или аналогичные планшеты могут помочь в так называемых миссиях "Wild Weasel".

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"Стратегия предполагает, что пилоты реактивных самолетов заманивают средства противовоздушной обороны противника, чтобы они нацелились на них с помощью своих радаров. Затем радиолокационные волны отслеживаются до их источника и поражаются украинскими пилотами с помощью такого оружия, как американские высокоскоростные противорадиационные ракеты AGM-88 (HARM)", - говорится в публикации.

Указывается, что планшеты "жизненно важны для применения нескольких поставленных Западом средств поражения класса "воздух-земля", поскольку украинским истребителям советской эпохи не хватает интерфейсов передачи данных, которые обеспечивают "бесшовную совместимость" с новейшими ракетами.

Военно-воздушные силы США разработали стратегию "Wild Weasel" во время войны во Вьетнаме после появления советских ракет класса "земля-воздух" для ЗРК, которые использовали радар для точного определения целей.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны составили около 465 054 человек личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1320 оккупантов.

Кроме того, враг продолжает активно терять в Украине свою технику, среди которой: танков - 7285 (+6 за последние сутки); боевых бронированных машин - 14 007 (+16); артиллерийских систем - 11985 (+37); РСЗО - 1051 (+1).

Также сообщалось, что за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 131 боевое столкновение.

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