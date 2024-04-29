Официальные боты, которые помогали в борьбе с российской агрессией, возобновили свою работу после внезапной блокировки.

Telegram восстановил официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией РФ.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "ЄВорог".

"Помните: враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов: dovidka.info/botcheker", - отметили в центре.

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Блокировка чат-ботов украинских спецслужб

Как сообщал УНИАН, Telegram заблокировал чат-бот Главного управления разведки Министерства обороны Украины и ряд других ботов, которые использовали военные.

Как говорится в официальном заявлении ГУР, руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе - "Главный бот разведки".

"Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало. Несмотря на блокировку нашего бота - ваши персональные данные в безопасности! Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных", - призвали они.

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