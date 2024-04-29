Продать доллар можно в среднем по курсу 39,50 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 29 апреля, остался неизменным – 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня не изменился и составляет 39,89 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 43,00 грн/евро (курс продажи – 42,82 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,60 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня выросла на 8 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение мая ситуация на валютном рынке будет достаточно сбалансированной, однако не исключено некоторое снижение курсов иностранных валют в период пасхальных праздников.

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