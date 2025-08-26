По слухам, "гвоздем" сентябрьского ивента станет iPhone 17 Air, который должен стать самым тонким iPhone в истории Apple.

Слухи подтвердились: следующая большая презентация Аpple пройдет ровно через две недели – 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени. Онлайн-ивент получил название Awe Droping ("Челюсть отвисает"), то есть потрясающий, ошеломляющий.

В ходе мероприятия Apple должна представить смартфоны из линейки iPhone 17, смарт-часы Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, а также AirPods Pro 3-го поколения.

По слухам, "гвоздем" сентябрьского ивента станет iPhone 17 Air, который заменит собой не слишком популярное семейство Plus. Главной особенностью смартфона станет рекордно низкая толщина – источники говорят о цифре в 5,5 мм – такими тонкими айфоны не были никогда.

В свою очередь iPhone 17 Pro/17 Pro Max впервые за шесть лет удивят новым дизайном. В отличие от уже приевшегося углового блока, новый модуль будет растянут на всю ширину задней панели. Расположение самих объективов не изменится, а вот вспышка и LiDAR "уедут" на правый край.

Также в рамках осеннего мероприятия Apple объявит дату выпуска iOS 26, watchOS 26 и других операционных системы.

Как УНИАН уже писал, разработке у Apple находятся и другие продукты, которые могут быть анонсированы как в сентябре, так и позже в 2025-м. Например, AirTag 2, новый Apple TV 4K и M5 Apple Vision Pro.

