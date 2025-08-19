Новинке приписывают сверхтонкую рамку, экран 6,3 дюйма, батарейку 6300 мАч и перископную камеру.

Появилась информация, что Xiaomi представит мощный компактный флагман Xiaomi 16 Pro Mini вместе с версиями Xiaomi 16 и 16 Pro в сентябре. Новинка будет оснащена тем же процессором Snapdragon 8 Elite 2 и при относительно небольшом экране предложит внушительный аккумулятор.

Согласно утечке, смартфон оснастят 6,3‑дюймовой OLED-панелью и батареей на 6300 мАч. У Xiaomi 16 Pro Mini будет новый дизайн с закругленными углами корпуса и сверхтонкой рамкой экрана, пишет Digital Chat Station.

Задняя камера устройства, по данным источника, будет оснащена крупным сенсором. Также упоминается наличие перископической камеры, но точные параметры сенсоров и их разрешение пока не раскрываются.

Среди других характеристик – ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, полная водозащита и фирменная оболочка HyperOS 3.0 (Android 16). Заряжать батарею можно будет как проводным, так и беспроводным способом.

Xiaomi 16 Pro Mini будет конкурировать с будущим Samsung Galaxy S26 Pro, Honor Magic 8 Mini и другими флагманами с компактным экраном и большой батареей.

Если информация источника подтвердится, то в серии Xiaomi 16 должно быть сразу пять моделей: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Pro Mini, Xiaomi 16 Pro Max и Xiaomi 16 Ultra. Анонс должен состояться в сентябре, после презентации Snapdragon 8 Elite 2.

Ранее в этом месяца Xiaomi отключила от обновлений еще 9 смартфонов. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.

