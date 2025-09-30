Коллекционер собирал графические процессоры с 1995 года.

Недавно в интернете появилась информация о первом пользователе Steam, который собрал внушительную коллекцию из 40 000 игр. Однако этот рекорд был побит другим энтузиастом с ником ornstein6990, который похвастался своей коллекцией видеокарт.

Блогер собрал все графические процессоры NVIDIA, AMD и ATI, выпущенные за последние 30 лет. Получилась целая историческая полка с видеокартами.

В ролике, который за несколько дней набрал более 10 тысяч просмотров, можно увидеть все графические адаптеры NVIDIA, начиная с древнего 3D-ускорителя NV1 и заканчивая GeForce RTX 5090, самым быстрым GeForce RTX GPU на сегодня.

Также на полках лежат все существующие "красные" видеокарты, начиная с Radeon DDR от компании ATI и заканчивая Radeon RX 9070 XT, выпущенной современной AMD. В коллекции также можно найти особенно редкие модели вроде NVIDIA Titan V на базе архитектуры Volta

Геймеры высоко оценили коллекцию ornstein6990 и посчитали, что приблизительная стоимость всех показанных видеокарт составляет от 200 до 300 тысяч долларов (8–12 миллионов грн). Многие пользователи нашли на видео свои самые первые видеокарты, с которыми бороздили виртуальные просторы.

Ранее эксперты определили лучшую видеокарту для большинства геймеров в 2025 году. RX 9060 XT попросту не имеет конкурентов по соотношению цены и характеристик, считают в Wccftech.

А Steam делился статистикой, какая ПК-сборка является самой популярной у геймеров. На первое место среди видеокарт вырвалась GeForce RTX 4060, а доля Windows 11 впервые превысила 60%.

