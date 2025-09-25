RX 9060 XT попросту не имеет конкурентов по соотношению цены и характеристик, считают в Wccftech.

Авторитетный ресурс Wccftech присудил Radeon RX 9060 XT 16 ГБ титул лучшей видеокарты в 2025 году, отметив ее выдающиеся характеристики и оптимальное соотношение цены и производительности.

По данным исследования, видеокарта прекрасно справляется с большинством современных игр при разрешениях 1080p и 1440p. Главное преимущество RX 9060 XT – наличие 16 ГБ памяти, за счет чего жизненный цикл карты увеличивается по сравнению с конкурентами. Тесты показали, что даже 10 ГБ памяти порой недостаточно для максимальных настроек графики в 1080р.

Для большинства пользователей, предпочитающих комфортный опыт в играх AAA-класса, стабильность частоты кадров является ключевым фактором. RX 9060 XT в связке с мощным процессором выдает более 100 FPS в 1080p и гарантирует 60 FPS в 1440p. А в киберспортивных тайтлах вроде Counter Strike, Valorant и Apex Legends карта легко достигает трехзначных FPS.

Еще одним весомым плюсом RX 9060 XT является поддержка технологии FSR 4, которая доступна только владельцам карт семейства RX 9000. Эта функция существенно улучшает картинку в играх при сохранении высокого показателя FPS. Уже более 85 ААА-проектов поддерживают FSR 4.

По мнению редакции Wccftech, RX 9060 XT 16 GB не имеет конкурентов по соотношению цены и характеристик. При рекомендованной цене в $349 она заметно выгоднее Nvidia RTX 5060 Ti 16 ГБ, которая стоит на $80 дороже, и лишь немногим производительнее, включая трассировку лучей.

Специалисты также отметили заметную разницу между версиями RX 9060 XT с 8 и 16 ГБ памяти. Младшая модель дешевле на $50, но ограниченный объем видеопамяти может сказываться на производительности, делая ее менее выгодным выбором.

