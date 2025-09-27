Всё ещё неизвестно, появится ли в Requiem Леон Кеннеди.

Capcom готовит к релизу Resident Evil Requiem, и хотя фанаты активно обсуждают слухи о возвращении Леона Кеннеди, продюсер серии Масато Кумакава призывает не превращать неподтверждённые данные в истину.

В комментарии для VGC он отметил, что сам факт утечек его не смущает, даже если информация оказывается верной. Настоящая проблема, по его словам, в том, что игроки слишком легко поддаются ожиданиям:

"Меня не беспокоит, что информация появляется раньше времени, даже если она верна. Меня беспокоит то, что неподтверждённые данные принимают за истину те, кто решил, что это правда".

Кумакава подчеркнул, что именно такие завышенные ожидания чаще всего приводят к разочарованию, когда реальность не совпадает с представлениями фанатов. Никто ещё не знает, действительно ли Леон появится в девятой части, но фанаты уже настроились на это.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что Capcom показала новый геймплейный трейлер Resident Evil: Requiem. В ролике игроков детальнее познакомили с главной героиней новинки Грейс Эшкрофт.

