Helldivers 2 на ПК занимает втрое больше места, чем на консолях.

Arrowhead Game Studios объяснила, почему версия Helldivers 2 для ПК весит около 150 ГБ, что в 3 раза больше, чем на консолях. Заместитель технического директора студии Брендан Армстронг в блоге на Reddit рассказал, что основной причиной является поддержка игроков с жёсткими дисками.

Чтобы ускорить загрузку уровней на HDD, разработчики дублируют данные, например, текстуры или звуки, и размещают их рядом с геометрией уровней. Это позволяет считывающему устройству получать нужную информацию непрерывным потоком и сокращает время ожидания.

На современных SSD эта проблема практически исчезла, поэтому консольные версии и ПК с SSD загружаются быстрее при меньшем объёме.

Студия отмечает, что отказаться от дублирования данных нельзя, это сделало бы загрузки на HDD в десять раз медленнее, что неприемлемо для игроков. Точно оценить, сколько пользователей ПК всё ещё используют HDD, сложно, по приблизительным данным, около 12 % игроков.

В ближайшем обновлении студия уберёт часть неиспользуемых ассетов и планирует постепенно оптимизировать дублируемые ресурсы, что позволит немного сократить объём игры, хотя кардинальных изменений ожидать не стоит.

В долгосрочной перспективе Arrowhead рассматривает улучшения движка и компрессии данных, чтобы уменьшить занимаемое место без сильного влияния на скорость загрузки.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Helldivers 2 не будут сильно влиять на экранизацию игры от Sony. Впрочем творческий директор игры считает, что это правильное решение.

