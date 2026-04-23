В трейлере GTA VI нашли механику, которой не было в предыдущих играх серии

В сообществе поклонников GTA VI продолжается тщательный разбор всех доступных материалов по будущей игре. На этот раз один из пользователей заметил любопытную деталь, которой не было в предыдущих частях серии, пишет ScreenRant.

Оказывается, что в GTA 6 водители под управлением ИИ смогут вести себя значительно агрессивнее и реалистичнее. В частности, на кадрах видно, как байкеры и автомобилисты идут на обгон, включая выезд на встречную полосу, вместо того чтобы просто двигаться в потоке.

"Если посмотреть на байкеров в правом углу, можно заметить, что они идут на обгон по встречной полосе. Это что-то новенькое: очевидно, поведение NPC за рулем серьезно улучшили", – написал один из пользователей.

Пользователи в комментариях положительно оценили это нововведение. NPC будут не просто "ехать по маршруту", а активно пытаться обгонять друг друга, что потенциально приведет к большему количеству аварий и хаотичных ситуаций на дорогах.

Фанаты считают, что это лишь один из множества признаков того, насколько Rockstar усилит реализм в новой части серии. До этого специалисты Digital Foundry провели анализ второго трейлера GTA 6 и отметили скрупулезное внимание к мелочам, включая деформацию мышц, пот и физику волос.

До выхода Grand Theft Auto VI остается около семи месяцев, и интерес к игре продолжает расти. По разным сообщениям, это будет самый дорогой проект в истории развлечений – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

Если информация подтвердится, пользователям ПК не придется ждать релиза несколько лет. Сообщается, что ПК-версия GTA VI выйдет уже в феврале 2027 года, то есть через 3 месяца после выпуска на консолях.

