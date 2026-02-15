В Норвегии можно бесплатно получить GTA 6, но придется выполните очень странное условие

Магазин видеоигр подарит игру всем родителям, чей ребенок родится в день релиза – 19 ноября.

Пока во Франции обсуждают стимулирование рождаемости с помощью писем всем 29-летним гражданам, норвежский онлайн-ритейлер выбрал куда более креативный подход. Компания пообещала подарить бесплатную копию GTA 6 всем, у которого родится ребенок в день запланированного релиза игры – 19 ноября 2026 года.

О необычной кампании стало известно благодаря пользователю Reddit, который заметил рекламный постер в Осло. Позже представители Komplett, крупного норвежского ритейлера электроники подтвердили, что она реальна и не является розыгрышем.

Таким образом, магазин решил обыграть тот факт, что до выхода одной из самых ожидаемых игр десятилетия остается чуть больше девяти месяцев и невербально призвал геймеров не терять время.

Видео дня

Магазин называет это "лайфхаком", намекая, что у родителей благодаря щедрым декретным отпускам в Норвегии будет достаточно времени и для ухода за новорожденным, и для игры в новую GTA.

При этом ритейлер не уточнил, что планирует делать, если GTA 6 снова перенесут. Первоначально релиз планировали на конец 2025 года, затем переносили на май 2026 года, а сейчас официальной датой значится 19 ноября 2026 года.

Примечательно, что недавно появилась информация, что Rockstar якобы еще не завершила полировку проекта и доделывает как уровни, так и сюжетные квесты, поэтому еще один перенос не исключен. При этом GTA 6 точно должна выйти до марта 2027-го, когда у Take-Two завершается финансовый год

Норвежский магазин Komplett – далеко не единственный, кто использует громкие игровые релизы в маркетинговых целях. Однако зачастую подобные инициативы запускают сами разработчики, и порой они выглядят ещё более необычно. Например, Bethesda до сих пор выдает копии своих игр ребенку по имени Довакин, названному в честь протагониста TES V Skyrim.

Вас также могут заинтересовать новости: