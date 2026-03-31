Самый дорогой проект в истории развлечений: фанаты подсчитали бюджет GTA 6

По прогнозам, GTA 6 может стать первой игрой с ценником в 100 долларов.

Уже почти нет сомнений в том, что Grand Theft Auto 6 станет самой дорогой игрой в истории. Точные затраты разработчиков держатся в секрете, но пользователь Reddit провел небольшое расследование. И даже по самым скромным подсчетам, затраты на ГТА 6 могут составлять более $3 миллиардов.

Энтузиаст проанализировал отчетность британского подразделения Rockstar с 2019 года, когда началось полномасштабная разработка GTA 6, и выяснил, что только на зарплаты сотрудников за 6 лет ушло около 2,1 млрд долларов. Это значительно выше прежних оценок в пределах $2 миллиардов.

Примечательно, что эти расчеты не учитывают расходы других подразделений Rockstar и колоссальные затраты на будущую маркетинговую кампанию. Если данные подтвердятся, GTA 6 может стать самым дорогим проектом не только в мире игр, но и во всей индустрии развлечений. На создание GTA 6 уже ушло больше денег, чем на высочайшее здание мира "Бурдж-Халифа" ($1,5 млрд), отметили в сети.

Для сравнения, бюджеты самых дорогих современных видеоигр выглядят куда скромнее. Cyberpunk 2077 стоил CD Projekt $436 миллионов. На Red Dead Redemption 2, по разным оценкам, потратили от $370 до $540 млн, а Call of Duty: Modern Warfare II стоила чуть более $300 млн. Разрыв GTA 6 с этими цифрами измеряется уже не процентами, а кратным превышением.э

Чтобы оправдать столь масштабные вложения, Rockstar вероятно, придется искать новые способы монетизации тайтла. Многие полагают, что этим методом станет повышенная стоимость GTA 6 до $100. Хотя идея до сих пор звучит дико даже при 80 долларов у некоторых ААА-релизов, вроде Nioh 3.

В настоящий момент релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игру выпустят на PS5 и Xbox Series X|S. Ранее в сети появилась информация, что Rockstar еще не завершила полировку игры и доделывает как уровни, так и сюжетные квесты, поэтому еще один перенос не исключен.

Последний раз Rockstar делилась официальными данными о GTA 6 в мае 2025 года, после второго переноса. Тогда компания выпустила новый трейлер игры, а также раскрыла массу деталей о персонажах и локациях игры.

Вас также могут заинтересовать новости: