Патрик Уикс полагает, что новым владельцам могут не понравиться "гейские штучки" BioWare.

EA подтвердила крупнейшую в истории индустрии сделку - акции компании выкупят за 55 миллиардов долларов с участием Саудовского инвестиционного фонда. Но если для акционеров это исторический момент, то для сотрудников и фанатов не всё выглядит так радужно.

Бывший сценарист BioWare Патрик Уикс, который работал в студии на протяжении 20 лет, отреагировал на новость саркастическим постом в Bluesky, воображая диалог инвесторов и EA:

- "Ваши игры - это пушки и футбол, верно? Никакой политики и гейских штучек? - Да-да. Секунду, только одну студию закрою".

В начале года BioWare пережила серьёзные сокращения, а Dragon Age: The Veilguard не смогла развеять сомнения в её будущем. Новый Mass Effect всё ещё в разработке.

Фанаты тоже тревожатся - на Reddit в топе обсуждений сделки оказался пост под названием "It’s over, Commander".

Ранее продюсер BioWare Марк Дарра рассказывал, что все в студии понимали, что Anthem будет провалом. EA тоже рассчитывала максимум на 70+ баллов на Metacritic.

Кроме того, недавно создатель Dragon Age раскритиковал EA и дал совет, как вернуть серию к жизни. Нынешним разработчикам Dragon Age сначала стоило изучить за что любят серию, считает Дэвид Гейдер.

