Пользователь PlayStation выбил 'платину', которая 13 лет считалась недостижимой

Геймер из Японии стал первым в мире обладателем "платины" в Ninja Gaiden Sigma 2 для PS Vita.

В индустрии игр произошло событие, которое многие считали невозможным. Геймер впервые сумел выбить платиновый трофей в Ninja Gaiden Sigma 2 Plus – игре, которая долгие годы считалась "непроходимой" на 100%.

Как сообщает IGN, японский геймер Tqvry стал первым в мире обладателем платины в Ninja Gaiden Sigma 2 для PS Vita, вышедшей в далеком 2013 году. Мужчина провел десятичасовую трансляцию, во время которой завершил финальное испытание и получил последний необходимый трофей.

Главная причина такой репутации – особенности самой игры. Для получения последнего трофея нужно пройти крайне сложные кооперативные миссии на повышенной скорости (Turbo Mode). Однако в версии для PlayStation Vita отсутствует онлайн-режим, поэтому вместо второго игрока – "бестолковый ИИ-напарник".

Видео дня

Дополнительную сложность создает и технический аспект: фреймрейт на портативной консоли ограничен 30 FPS, что создавало дополнительные трудности в этом динамичном экшене. Поэтому на протяжении 13 лет с момента выхода Ninja Gaiden Sigma 2 считалось, что получить платину физически невозможно.

В результате это достижение уже называют одним из самых сложных в истории PlayStation. Более того, есть мнение, что этот платиновый трофей может остаться уникальным – настолько высок уровень сложности, необходимый для его получения.

