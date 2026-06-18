Телевизор работает медленнее обычного? Эксперты назвали первое, что нужно сделать

Даже самые современные телевизоры со Smart TV со временем начинают работать медленнее из-за перегруженной оперативной памяти и фоновых процессов.

Даже самые современные телевизоры со Smart TV могут заметно замедляться со временем – и причина этого часто оказывается гораздо проще, чем думают пользователи. Обычная перезагрузка телевизора способна вернуть ему прежнюю скорость и устранить подвисания интерфейса.

Как объясняет BGR, телевизор практически никогда полностью не выключается. Кнопка питания, как правило, переводит устройство в режим ожидания, при котором фоновые процессы продолжают работать даже при погашенном экране.

Из-за этого постепенно накапливаются временные данные и процессы, которые потребляют оперативную память. В результате интерфейс начинает тормозить, приложения открываются медленнее, а потоковое видео может зависать или буферизоваться.

Видео дня

Именно поэтому регулярная перезагрузка телевизора – это не просто рекомендация, а полезная привычка, которая помогает поддерживать стабильную работу устройства. По сути, это аналог перезапуска смартфона или компьютера, который тоже помогает устранить временные сбои и снизить нагрузку на систему.

Процесс перезагрузки зависит от производителя, но в большинстве случаев достаточно удерживать кнопку питания на пульте 5-10 секунд. Например, если у вас телевизор Sony, появится сообщение о выключении питания, после чего устройство полностью завершит работу и перезапустится через пару минут.

Обычно этого достаточно, чтобы очистить память и завершить все зависшие фоновые процессы. Если это не помогает, можно полностью отключить ТВ от сети питания на 1–2 минуты, чтобы гарантированно сбросить все временные процессы.

Что делать, если телевизор все еще работает медленно

Если после перезагрузки телевизор продолжает тормозить, возможно, проблема в переполненной памяти. Со временем на устройстве накапливаются приложения, которыми вы давно не пользуетесь, но они продолжают занимать место. В таком случае стоит зайти в настройки, открыть раздел приложений и удалить лишнее.

Также важно проверить обновления системы. Обычно Smart TV обновляется автоматически, но если автообновление отключено, прошивка может сильно устареть. Это напрямую влияет на производительность, поэтому обновление часто помогает заметно ускорить работу устройства.

Еще один способ улучшить производительность – отключить режим энергосбережения. Хотя он помогает экономить электроэнергию, в некоторых случаях он может снижать общую скорость работы системы. Настройки этого режима обычно находятся в разделе питания или системных параметров.

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