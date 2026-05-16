4 недостатка Mini LED-телевизоров, о которых стоит знать перед покупкой

Mini LED – это мощная и яркая технология, которая во многих сценариях почти догоняет OLED. Однако у нее остаются фундаментальные ограничения LCD-архитектуры

Mini LED-телевизоры за несколько лет стали обычным явлением на рынке. Почти каждый крупный производитель уже добавил такие модели в свою линейку. По сути, это все те же LCD-дисплеи, но с более точной и современной системой подсветки, которая заметно улучшает качество изображения.

Несмотря на очевидные преимущества вроде высокой яркости, лучшей цветопередачи и отсутствие риска выгорания пикселей, у Mini LED есть и очевидные недостатки, которые могут повлиять на впечатления от просмотра, пишет BGR.

1. Неидеальный черный цвет

Главная проблема Mini LED связана с тем, что это все еще LCD-технология с подсветкой, а не с самосветящимися пикселями, как у OLED. Поэтому даже при использовании локального затемнения подсветка работает зонами, а не на уровне каждого пикселя. Из-за этого черный цвет зачастую выглядит не полностью черным, а с сероватым оттенком.

Ситуация обычно зависит от количества зон затемнения: дорогие модели с тысячами зон показывают более глубокий черный, а бюджетные – заметно хуже. В итоге уровень контрастности и "глубина" изображения напрямую зависят от конкретной модели телевизора.

2. Эффект "свечения" (blooming)

Ещё один характерный минус – эффект "свечения", когда свет от зоны подсветки локального затемнения просачивается на соседние темные пиксели. Особенно заметно это в сценах с субтитрами или небольшими яркими элементами на черном фоне.

Производители пытаются уменьшать эффект с помощью более продвинутых алгоритмов, однако полностью избавиться от него невозможно. В OLED-телевизорах такой проблемы нет, поскольку каждый пиксель светится отдельно.

3. Ограниченные углы обзора

Большинство Mini LED-телевизоров используют VA-матрицы, которые обеспечивают хороший контраст, но ухудшают изображение при просмотре сбоку. Если смотреть на экран не прямо, цвета становятся менее насыщенными, а контраст падает.

Некоторые модели пытаются решить проблему дополнительными слоями для расширения углов обзора, но даже они не дотягивают до уровня OLED. Для семейного просмотра это может быть заметным минусом.

4. Неидеальная плавность в играх

Хотя мини-светодиодные телевизоры, как правило, являются хорошим выбором для игр из-за их высокой пиковой яркости и низкой задержки ввода, они могут страдать от более медленного времени отклика по сравнению с OLED-телевизорами.

Это может приводить к эффекту смазывания или "шлейфов" в динамичных сценах, особенно в шутерах или гоночных играх. В то же время для фильмов это иногда даже воспринимается как более мягкое и естественное изображение.

Ранее эксперты рассказывали, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

