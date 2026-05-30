Можно ли 'разогнать' зарядку телефона, подключив кабель и беспроводную зарядку одновременно

Многие владельцы смартфонов хотя бы раз задумывались: что будет, если подключить устройство к кабелю USB-C и одновременно положить его на беспроводную зарядку? На первый взгляд кажется, что это должно ускорить зарядку в два раза, но на практике все работает иначе.

Как объясняют специалисты BGR, современные смартфоны почти всегда автоматически выбирают только один источник питания – проводной. В этот момент система питания устройства отключает беспроводную катушку, даже если телефон лежит на зарядной станции. Это сделано для предотвращения конфликтов между источниками энергии и снижения риска перегрева.

Проще говоря, одновременно получать энергию и от кабеля, и от беспроводной станции телефон не умеет. В большинстве случаев приоритет получает именно проводная зарядка, потому что она быстрее, стабильнее и эффективнее.

Эксперты также предупреждают, что попытка использовать оба способа сразу может ривести к повышенному нагреву батареи. И проводная, и беспроводная зарядка выделяют тепло, а перегрев является одним из главных факторов ускоренного износа батареи. Именно поэтому производители программно ограничивают возможность параллельной зарядки.

И даже если бы такая схема была технически возможна, практической пользы она бы все равно не дала. Смартфон все равно не стал бы заряжаться быстрее, чем по кабелю, а дополнительный нагрев мог бы только ухудшить ситуацию.

В чем смысл беспроводной зарядки

На первый взгляд может показаться, что беспроводные зарядки не слишком и нужны: они не ускоряют зарядку, если смартфон уже подключен по кабелю, а значит, не дают дополнительной выгоды по сравнению с USB. Но на практике комбинация кабеля и беспроводной зарядки все же имеет свои плюсы.

Авторы отмечают, что с помощью USB-кабеля и беспроводной станции можно одновременно заряжать несколько устройств. При этом беспроводные станции обычно достаточно массивные, поэтому они помогают уменьшить беспорядок из проводов на столе.

Отдельно подчеркивается, что такие зарядки, как Anker MagGo Wireless MagSafe Charging Station позволяет питать и полностью заряжать сразу несколько устройств одновременно, используя всего одну розетку. Это может быть удобно в условиях ограниченного количества розеток или когда не хочется использовать удлинители и сетевые фильтры.

В итоге пользователю предлагается гибкая схема: те устройства, которые нужно зарядить быстрее, можно подключать по кабелю, а остальные размещать на беспроводной зарядке. Такой подход не ускоряет зарядку одного смартфона, но делает процесс зарядки нескольких гаджетов более организованным и удобным.

