Названы самые выгодные Android-смартфоны весны 2026 года: от бюджетных до топов

Команда бенчмарка AnTuTu представила обновленные рейтинги самых оптимальных Android-телефонов по соотношению цены и мощности в марте 2026 года.

Для удобства все смартфоны разделили на пять категорий: до 999 юаней (~145 долларов), до 1999 юаней (~290 долларов), до 2999 юаней (~430 долларов), до 3999 юаней (~580 долларов), от 3999 юаней и дороже. Для опроса брали китайский рынок, но большинство моделей из списка представлены и на глобальном рынке.

Ультрабюджетный сегмент. Самый выгодный смартфон до 145 долларов – Redmi Note 15. У него внутри шустрый процессор Snapdragon 6 Gen 3, которого хватает для современных игр на средних настройках. Второе и третье места разделили Redmi Note 14G и Redmi Note 14 Pro.

Бюджетный сегмент. Redmi Turbo 4 заметно потерял в цене, так что эту модель можно приобрести за $250 и за эти деньги получить мощный процессор Dimensity 8400-Ultra, аккумулятор 6550 мАч и 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X в базе. За ним расположились OnePlus Ace5 Racing Edition и Redmi Turbo 4 Pro.

Среднебюджетный сегмент . Несмотря на статус "середняка", Redmi K90 может похвастаться прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, 2К-экраном и батарейкой 7100 мАч. На втором и третьем местах – iQOO Neo10 Pro+ Neo10 Pro и OnePlus Ace 6

Субфлагманы. В сегменте более дорогих устройств (до $580) лидирует Honor Win. Телефон получился примечательным – кроме передового процессора от Qualcomm, аккумулятор получил емкость 10 000 мАч. Можно легко выжать два дня использования. За ним расположились realme GT8 Pro и Redmi K90 Pro Max.

Флагманы. Самый выгодный для приобретения флагман продает Nubiua: ее Red Magic 11 Pro получил топовое актуальное железо и ICE Magic, первую на рынке комбинацию воздушного и водяного охлаждения. На втором и третьем местах – Nubia Z80 Ultra и iQOO 15 Ultra. Все три флагмана базируются на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, AnTuTu публиковал рейтинг самых производительных Android-устройств. В топе дебютировал iQOO 15 Ultra с активным охлаждением на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

А если вы из тех пользователей, для которых время работы батареи – один из его главных аспектов, то эксперты составили рейтинг самых автономных смартфонов на рынке. В рейтинг вошли 15 устройств – от премиальных флагманов до доступных Android-фонов стоимостью менее 300 долларов.

