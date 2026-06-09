Новый Android-смартфон получит рекордную батарею 11 000 мАч и тонкий корпус

Официальный анонс ожидается уже в ближайшие недели.

В сети появились "живые" фотографии и характеристики будущего телефона Honor X80 Pro Max, который, по информации инсайдеров, станет одним из самых выносливых устройств среднего/субфлагманского сегмента. Об этом пишет Gizmochina.

Главной особенностью устройства станет аккумулятор емкостью 11 000 мАч – это самый высокий показатель среди массовых моделей. При этом новинка также будет поддерживать сверхбыструю зарядку по проводу мощностью 90 Вт, поэтому пользователям не придется беспокоиться о медленной зарядке.

В основе смартфона лежит новая однокристальная система Snapdragon 6 Gen 5, а корпус будет надежно защищен от влаги и падений, предлагая при этом относительно тонкий корпус. Также смартфон предложит плоский OLED-экран с очень тонкими рамками и разрешением 1,5K.

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На опубликованных снимках показана версия Honor X80 Pro Max из экокожи в двухцветном дизайне. Согласно утечкам, официальный анонс состоится уже в июне.

Ранее Vivo представила среднебюджетную новинку с рекордной батареей 10 200 мАч. Говорят, что полного заряда хватит на 16 дней в режиме ожидания, свыше 24 часов при умеренном использовании и 12 часов под высокой нагрузкой.

УНИАН рассказывал, что 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч и больше станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

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