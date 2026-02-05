Эксперты протестировали 35 популярных смартфонов и определили самый 'живучий'

Автономность остается одним из ключевых параметров любого смартфона, а для премиальных флагманов этот показатель приобретает особую значимость.

По результатам масштабного тестирования, проведенного редакцией CNET, Apple iPhone 17 Pro Max показал лучшее время автономной работы среди 35 современных смартфонов.

Несмотря на то, что Айфон оснащен далеко не самой емкой батареей на 5088 мАч, благодаря энергоэффективному чипсету A19 Pro и глубокой оптимизации аппаратной и программной частей телефон уверенно возглавило рейтинг по длительности работы без подзарядки.

Тестирование включало несколько сценариев, в том числе трехчасовое воспроизведение видео через Wi-Fi при максимальной яркости и 45-минутный стресс-челлендж с играми, соцсетями и видеозвонкками. iPhone 17 Pro Max оказался самыми долгоживущим во всех основных испытаниях, опередив множество моделей с гораздо более крупными батареями.

Примечательно, что даже базовый iPhone 17 показал солидный результаты, разделив второе место с OnePlus 15. Также в рейтинге нашлось место бюджетным смартфонам Motorola с относительно небольшими батареями на 5000 и 5200 мАч.

Объединенный рейтинг автономности брендов также поставил Apple на первое место, с рейтингом выше 90%, оставив позади такие марки, как OnePlus, Samsung и Google.

Ранее бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг лучших Android-смартфонов с точки зрения цена/производительность. Самый выгодный для покупки флагман продает Nubia, а в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

Reuters пишет, что Apple отложила выход базовой версии iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

