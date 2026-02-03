Лучше литий-ионных во всем: почему смартфоны еще не перешли на твердотельные батареи

По прогнозам отрасли, массовое производство твердотельных аккумуляторов начнется лишь в начале 2030-х годов.

Твердотельные аккумуляторы уже давно называют следующим этапом развития мобильной электроники. Они обеспечивают повышенную плотность энергии, улучшенную безопасность и более длительный срок службы по сравнению с традиционными литий-ионными батареями.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, современные смартфоны – включая будущие iPhone – пока не переходят на эту технологию. В ZDNET объяснили, что мешает твердотельным батареям стать массовыми

Главное отличие твердотельных аккумуляторов заключается в использовании твердого электролита (материала, переносящего электрический заряд между анодом и катодом батареи), вместо жидкого или гелевого, используемого в литий-ионных батареях.

Видео дня

В обычных батарейках используются соли лития и легковоспламеняющиеся органические растворители, тогда как в твердотельных – сухие керамические материалы. Такой подход делает батареи менее пожароопасными, позволяет быстрее заряжать устройства и увеличивает количество циклов перезарядки.

То есть, практически по всем параметрам твердотельные батареи превосходят литий-ионные.

Тем не менее ключевым препятствием остается стоимость производства. Литий-ионные аккумуляторы используются уже более 30 лет, а их массовое производство налажено до миллиардатаких батарей в год. Только Apple, по оценкам аналитиков, продает около 250 млн iPhone в год, а весь мировой рынок смартфонов достигает 1,25–1,6 млрд устройств.

Добавьте сюда ноутбуки, наушники, смарт-часы, пауэрбанки и электромобили – и становится очевидно, что текущая цепочка поставок твердотельных АКБ просто не готова к таким объемам.

Производство новых аккумуляторов сложнее и дает более низкий процент исправной продукции. Кроме того, твердотельные батареи чувствительнее к вибрациям и могут немного "разбухать" во время работы, что усложняет их использование в компактной электронике.

В результате твердотельный аккумулятор сегодня стоят в четыре–восемь раз дороже литий-ионных аналогов той же емкости.

Эксперты считают, что большинство технических и производственных проблем со временем удастся решить. Между тем, литий-ионные аккумуляторы сейчас настолько хороши во многих смыслах, что у производителей нет острой необходимости срочно переходить на новую технологию.

По прогнозам отрасли, массовое производство твердотельных аккумуляторов начнется лишь в начале 2030-х годов – и только тогда они смогут постепенно вытеснить привычные решения из смартфонов и другой портативной техники.

Вместо твердотельных аккумуляторов в современных флагманах 2025–2026 годов массово используются кремний-углеродные батареи, которые являются промежуточным шагом: они позволяют значительно увеличить емкость (до 10 000 мАч) при сохранении тонкого корпуса.

Как УНИАН уже писал, в 2026-м году смартфоны с аккумулятором 10 000 мАч станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Вас также могут заинтересовать новости: